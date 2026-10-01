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Не бежать и не смотреть в глаза: как вести себя при встрече с медведем и что реально спасает жизнь

Опубликовано: 1 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Не бежать и не смотреть в глаза: как вести себя при встрече с медведем и что реально спасает жизнь
Не бежать и не смотреть в глаза: как вести себя при встрече с медведем и что реально спасает жизнь
Городовой ру
Медведи всё чаще выбираются из леса и приходят к людям

В последние годы в России медведи всё чаще выбираются из леса и приходят в посёлки, к жилым домам. Уже зафиксировано несколько случаев нападений животных на людей.

Почему медведи выходят к людям

С 2008 года популяция косолапых выросла почти вдвое, не менее чем до 300 тысяч особей. Рост численности заставляет зверей осваивать новые территории, в том числе близ человеческого жилья. Чаще всего медведь, встретив человека, покидает место. Опасность представляют раненые или больные звери: они могут проявить агрессию.

Как вести себя при встрече с медведем

Ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин в интервью РИА Новости дал несколько практических советов, пишет Пятый канал. По его словам, если зверь не уходит, нельзя поддаваться панике. Не стоит смотреть ему прямо в глаза — он может воспринять это как вызов. Не пытайтесь отпугнуть его криком или броском камня, если зверь не проявляет агрессии. Лучше медленно отступать, не теряя его из виду. Главное правило — не пытаться убежать, даже раненый медведь значительно быстрее и сильнее человека.

Если зверь представляет угрозу, эксперт советует залезть на дерево. Этот приём не раз спасал жизни людям. Ещё один вариант, который рекомендует Калинкин, — фальшфейер. Это устройство даёт открытое пламя высотой около метра и горит примерно минуту. По мнению специалиста, не всякий медведь решится приблизиться к человеку, держащему такое средство.

Вывод

Встреча с медведем — испытание, но паника только усугубляет ситуацию. Сохраняйте спокойствие, не бегите, используйте дерево или фальшфейер. Лучшая стратегия - избегать мест, где высоки риски встречи с хищником. Если вы отправляетесь в лес, берите с собой средства защиты и предупреждайте близких о маршруте.

Ранее Городовой рассказал, сколько соли нужно для засолки 1 кг капусты.

Автор:
Артем Петров
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