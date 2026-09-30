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Листья на березе не опали — зима будет теплой: погода на 1 октября предскажет, когда придут холода

Опубликовано: 30 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Листья на березе не опали — зима будет теплой: погода на 1 октября предскажет, когда придут холода
Листья на березе не опали — зима будет теплой: погода на 1 октября предскажет, когда придут холода
Городовой ру
Какую погоду предсказывает россиянам 1 октября - день Арины Шиповницы

Народный календарь связывает 1 октября с образом Арины Шиповницы — покровительницы дикой розы и журавлиного отлёта. Наши предки считали, что именно сейчас, когда природа готовится к зимнему сну, можно точнее всего предсказать, какой будет предстоящая зима и начало весны.

Главный ориентир — журавли

Основные приметы дня связаны с отлётом журавлей. Если к 1 октября стаи уже потянулись на юг, морозы ударят к Покрову, 14 октября. Ранний отлёт предвещает и холодную зиму. Если же птицы не торопятся покидать родные края, морозов не будет до Артемьева дня, 2 ноября, а зима окажется многоснежной и мягкой. При этом важно не махать птицам рукой, а говорить вслед: «Колесом дорога!», чтобы они вернулись весной.

Приметы о характере зимы

Высота бурьяна и состояние берёз тоже давали подсказки. Если бурьян вырос высоким, зиму ждали снежную. А если листья на берёзе ещё не опали, зима обещала быть тёплой и тихой. Дождливая погода 1 октября сулила снежную зиму и сырую осень. Сильный ветер предвещал суровую зиму, а солнечный и ясный день — холодную, но сухую.

Погода на весну

Тёплый и сухой день 1 октября означал, что осень затянется. Современные синоптики, кстати, прогнозируют на 1 октября 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге теплый день, без осадков, температуру +15 днем.

Восточный ветер обещал несколько сухих дней. А ещё наши предки подметили: какая погода стоит в первый день октября, такой она будет и 1 апреля следующего года.

День Арины Шиповницы — это время, когда природа даёт последние подсказки перед зимой. Журавлиный отлёт, высота травы и состояние деревьев помогают понять, какой будет зима и начало весны.

Изображение создано при помощи ИИ

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Автор:
Артем Петров
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