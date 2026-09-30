Листья на березе не опали — зима будет теплой: погода на 1 октября предскажет, когда придут холода

Народный календарь связывает 1 октября с образом Арины Шиповницы — покровительницы дикой розы и журавлиного отлёта. Наши предки считали, что именно сейчас, когда природа готовится к зимнему сну, можно точнее всего предсказать, какой будет предстоящая зима и начало весны.
Главный ориентир — журавли
Основные приметы дня связаны с отлётом журавлей. Если к 1 октября стаи уже потянулись на юг, морозы ударят к Покрову, 14 октября. Ранний отлёт предвещает и холодную зиму. Если же птицы не торопятся покидать родные края, морозов не будет до Артемьева дня, 2 ноября, а зима окажется многоснежной и мягкой. При этом важно не махать птицам рукой, а говорить вслед: «Колесом дорога!», чтобы они вернулись весной.
Приметы о характере зимы
Высота бурьяна и состояние берёз тоже давали подсказки. Если бурьян вырос высоким, зиму ждали снежную. А если листья на берёзе ещё не опали, зима обещала быть тёплой и тихой. Дождливая погода 1 октября сулила снежную зиму и сырую осень. Сильный ветер предвещал суровую зиму, а солнечный и ясный день — холодную, но сухую.
Погода на весну
Тёплый и сухой день 1 октября означал, что осень затянется. Современные синоптики, кстати, прогнозируют на 1 октября 2026 года в Москве и Санкт-Петербурге теплый день, без осадков, температуру +15 днем.
Восточный ветер обещал несколько сухих дней. А ещё наши предки подметили: какая погода стоит в первый день октября, такой она будет и 1 апреля следующего года.
День Арины Шиповницы — это время, когда природа даёт последние подсказки перед зимой. Журавлиный отлёт, высота травы и состояние деревьев помогают понять, какой будет зима и начало весны.
Изображение создано при помощи ИИ
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