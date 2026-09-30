Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 нашла другой фаворит – зеленцы хрусткие и сладкие

Дачный сезон завершен, однако опытные аграрии начинают планировать закупки семян на следующий год уже в октябре, учитывая высокий спрос на востребованные сорта овощных культур.
Рекомендуем рассмотреть сорт огурцов «Мой генерал», который относится к категории раннеспелых.
Описание сорта
Срок созревания плодов составляет 40–45 дней; сорт адаптирован как для тепличных условий, так и для открытого грунта.
Зеленцы достигают 10–18 см в длину и универсальны в применении — подходят как для свежего потребления, так и для консервирования. Растение отличается компактностью и отсутствием горечи в плодах.
Данный гибрид является высокоурожайным: показатели сбора составляют 12,5–15 кг с 1 м². Культура обладает устойчивостью к различным заболеваниям, включая мучнистую росу.
Дополнительным преимуществом сорта является длительный период плодоношения.
Фото: сгенерировано ИИ
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