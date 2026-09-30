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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 нашла другой фаворит – зеленцы хрусткие и сладкие

Опубликовано: 30 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 нашла другой фаворит – зеленцы хрусткие и сладкие
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 нашла другой фаворит – зеленцы хрусткие и сладкие
Городовой ру
Раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта

Дачный сезон завершен, однако опытные аграрии начинают планировать закупки семян на следующий год уже в октябре, учитывая высокий спрос на востребованные сорта овощных культур.

Рекомендуем рассмотреть сорт огурцов «Мой генерал», который относится к категории раннеспелых.

Описание сорта

Срок созревания плодов составляет 40–45 дней; сорт адаптирован как для тепличных условий, так и для открытого грунта.

Зеленцы достигают 10–18 см в длину и универсальны в применении — подходят как для свежего потребления, так и для консервирования. Растение отличается компактностью и отсутствием горечи в плодах.

Данный гибрид является высокоурожайным: показатели сбора составляют 12,5–15 кг с 1 м². Культура обладает устойчивостью к различным заболеваниям, включая мучнистую росу.

Дополнительным преимуществом сорта является длительный период плодоношения.

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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