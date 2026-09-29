Три детали в образе способны омолодить на десяток лет: хитрые приемы модниц

Выглядеть моложе можно без уколов красоты и прочих процедур, ведь иногда для этого достаточно лишь учесть несколько незначительных деталей в образе. Если обращать на них внимание вовремя, то проблем с корректировкой точно не возникнет. Эти детали касаются не только обуви, но и головного убора, принта одежды. Рассмотрим каждый пункт отдельно.
Подробнее об обуви
Обувь оказывает непосредственное влияние на образ, поэтому этой детали гардероба нужно уделить максимальное внимание. Часто женщины выбирают невзрачную обувь, что заметно прибавляет возраст. Лучше отдать предпочтение молодежному варианту, который будет не только удобным, но и красивым.
Подробнее о принтах
От деревенских мотивов в цветочек уже давно пора отказаться, так как они часто лишь добавляют возраст. Лучшим вариантом станут те расцветки, которые являются модными. Стоит обратить внимание на животный и абстрактный принт.
Подробнее о головном уборе
Следует убрать из своего гардероба вязаные шапки, которые имеют множество деталей. Они сильно привлекают внимание, а также подчеркивают недостатки внешности, сообщает sovet.news.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова может экономить на одежде, но на обуви - никогда. Качественная обувь - важная деталь гардероба, которая может сделать весь образ дорогим. Стоит отметить, что хорошая обувь долго служит, из-за чего ее не придется покупать каждый сезон.
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