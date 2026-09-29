Не «Санька» и не «Бычье сердце»: в 2026 году фаворитом стал другой сорт – кусты сплошь облеплены помидорами уже на 65-й день

Отдельные сорта томатов демонстрируют высокую продуктивность даже в неблагоприятных климатических условиях. К их числу относится сорт «Банановые ноги», характеризующийся обильным плодоношением и эстетичными желто-оранжевыми плодами.
Описание сорта
Данный сорт универсален: томаты пригодны как для потребления в свежем виде, так и для консервации, в частности — в составе овощных ассорти. Срок созревания плодов составляет 65–70 дней.
Сорт относится к детерминантным: высота кустов достигает 1,3–1,5 м в теплицах и до 80 см в открытом грунте. Рекомендуемая схема формирования — в 2 или 4–5 стволов для достижения максимальной урожайности.
Компактная листва упрощает процесс выращивания. Масса плодов варьируется от 60 до 100 г; мякоть отличается сочностью и сладковатым вкусом с пониженным содержанием кислот. Благодаря отсутствию красного пигмента сорт классифицируется как гипоаллергенный.
Сорт томатов «Банановые ноги» характеризуется высокой устойчивостью к ряду заболеваний, включая фитофтороз, и демонстрирует отличную адаптивность к местным климатическим условиям.
Фото: сгенерировано ИИ
Ранее мы рассказали о другом сорте томатов.