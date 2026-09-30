Невозвратные билеты и отмененный концерт: Канье Уэст не выступит в Петербурге

Житель Петербурга Данила Келин поверил в анонс и выложил круглую сумму для покупки билетов на концерт звезды. Однако вместо яркого шоу получил головную боль и судебные разбирательства.
Дорогая покупка и странный отказ
В середине августа Данила купил два билета на выступление Ye (новое имя Канье Уэста) через сервис Intickets. За оба отдал 34 тысячи рублей, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Спустя месяц планы изменились. Данила решил оформить возврат, но сервис наотрез отказался возвращать деньги. Причина простая: билеты якобы продавались по акции, а значит, они «невозвратные».
В компании заявили, что вернуть деньги можно только в одном случае — если концерт официально отменят или перенесут.
Данила с таким подходом не согласился. По российскому закону о защите прав потребителей зритель имеет право сдать билет заранее, пусть иногда и с удержанием небольшого процента.
Петербуржец подал иск.
Теперь через суд он требует:
- вернуть полную стоимость билетов — 34 тысячи рублей;
- выплатить 5 тысяч рублей за моральный вред;
- компенсировать почтовые и судебные расходы;
- оштрафовать компанию.
Суд иск уже получил, но к производству пока не принял.
Ирония судьбы: шоу все равно отменили
Представители американского агентства Access Opera, которое числится партнером тура, официально заявили: концертов Канье в Петербурге не будет, сообщает 78.ru.
История с приездом рэпера с самого начала выглядела туманно. В 2024 году Канье действительно прилетал в Москву, но исключительно как частное лицо — на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому.
После этого поползли слухи о стадионных шоу в «Лужниках» и в Петербурге. При этом в официальном гастрольном графике артиста Россия так и не появилась.
В итоге после объявления о концерте в Петербурге 10 и 11 октября, многие фанаты бросились покупать билеты на шоу.
Ранее «Городовой» рассказывал, состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге.