Невозвратные билеты и отмененный концерт: Канье Уэст не выступит в Петербурге

Слухи о приезде Канье Уэста в Россию будоражили фанатов весь прошлый год.

Житель Петербурга Данила Келин поверил в анонс и выложил круглую сумму для покупки билетов на концерт звезды. Однако вместо яркого шоу получил головную боль и судебные разбирательства.

Дорогая покупка и странный отказ

В середине августа Данила купил два билета на выступление Ye (новое имя Канье Уэста) через сервис Intickets. За оба отдал 34 тысячи рублей, рассказала руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Спустя месяц планы изменились. Данила решил оформить возврат, но сервис наотрез отказался возвращать деньги. Причина простая: билеты якобы продавались по акции, а значит, они «невозвратные».

В компании заявили, что вернуть деньги можно только в одном случае — если концерт официально отменят или перенесут.

Данила с таким подходом не согласился. По российскому закону о защите прав потребителей зритель имеет право сдать билет заранее, пусть иногда и с удержанием небольшого процента.

Петербуржец подал иск.

Теперь через суд он требует:

вернуть полную стоимость билетов — 34 тысячи рублей;

выплатить 5 тысяч рублей за моральный вред;

компенсировать почтовые и судебные расходы;

оштрафовать компанию.

Суд иск уже получил, но к производству пока не принял.

Ирония судьбы: шоу все равно отменили

Представители американского агентства Access Opera, которое числится партнером тура, официально заявили: концертов Канье в Петербурге не будет, сообщает 78.ru.

История с приездом рэпера с самого начала выглядела туманно. В 2024 году Канье действительно прилетал в Москву, но исключительно как частное лицо — на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому.

После этого поползли слухи о стадионных шоу в «Лужниках» и в Петербурге. При этом в официальном гастрольном графике артиста Россия так и не появилась.

В итоге после объявления о концерте в Петербурге 10 и 11 октября, многие фанаты бросились покупать билеты на шоу.

Ранее «Городовой» рассказывал, состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге.