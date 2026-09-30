Берем грецкие орехи — и в кипяток: спорим, вы этого не знали — шикарный способ, понравится всем

Три способа быстро очистить грецкие орехи без специнструментов

Грецкие орехи неизменно присутствуют на праздничном столе. Их добавляют в салаты, используют для украшения закусок и выпечки. Однако процесс очистки твердой скорлупы часто превращается в настоящую проблему. Существует несколько эффективных методов, которые делают эту задачу легкой и быстрой. Автор "Городового" Алина Владимирова специально испытала почти все имеющиеся способы и выделила только три - самых эффективных.

Способ первый: кипяток

Возьмите большую кастрюлю, наполните ее водой и поставьте на огонь. Дождитесь интенсивного кипения. Отправьте цельные неочищенные орехи в кипящую воду. После того как жидкость вновь закипит, засеките ровно десять минут. Выньте орехи шумовкой и выложите на тарелку или полотенце. Дайте им полностью остыть около пяти-семи минут. Скорлупа легко трескается от легкого нажатия, а ядрышки отделяются без усилий. Никакие щипцы и молотки не понадобятся.

Способ второй: заморозка

Поместите орехи в морозильную камеру на несколько часов. Резкий перепад температур ослабляет скорлупу. Достаньте орехи и сразу положите на несколько минут в горячую воду. Скорлупа начнет трескаться сама. Этот метод удобен, если нужно очистить сразу много орехов. Ядра остаются целыми и не крошатся.

Способ третий: прогрев в духовке

Разложите орехи на противне и поставьте в духовку, разогретую до 150 градусов, на десять-пятнадцать минут. Скорлупа становится сухой и хрупкой. Достаньте противень и дайте орехам немного остыть. Расколите их щипцами или руками: скорлупа отходит легко, а ядра сохраняют форму. Этот способ хорош тем, что орехи заодно подсушиваются и становятся ароматнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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