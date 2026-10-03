Как не заболеть этой осенью: ситуация с ОРВИ в Петербурге и простые советы для иммунитета

В Петербург пришла осень, а вместе с ней — традиционный сезон простуд.

Врачи успокаивают: пока ситуация с вирусами в городе вполне стабильная. Но дети отправились в школу и распространение болезней неизбежно.

Терапевт Юлия Маршинцева рассказал "Городовому", как защитить себя и близких в холодное время.

Что происходит с простудами в Петербурге?

С приходом осени заболеваемость ОРВИ в городе выросла почти в три раза. Но это нормальный сезонный скачок.

Главная хорошая новость: сейчас ситуация лучше, чем в прошлом году. В среднем за неделю заболевают около 20–22 тысяч петербуржцев, сообщил первый зампредседателя комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В прошлом году эта цифра доходила до 30 тысяч. Сам грипп пока встречается крайне редко — фиксируются лишь единичные случаи.

Почему осень — не самое плохое время для организма?

Как ни странно, осенью у нашего иммунитета есть преимущество. Мы только что пережили лето — порадовались солнцу, отдохнули и успели поесть свежих овощей и фруктов.

За лето организм зарядился витамином D и накопил сил. В этом плане осень переносится гораздо легче, чем весна, когда все витаминные запасы после долгой зимы уже на нуле. Главное — помочь организму сохранить эту летнюю базовую защиту.

Простые правила: как поддержать иммунитет

Чтобы спокойно пережить смену сезона и не слечь с температурой, соблюдайте несколько несложных рекомендаций.

1. Проверьте витамин D

Осенью солнца становится меньше, и уровень этого витамина падает. Но не бегите в аптеку за наугад выбранными банками.

"Уже доказано, что нормальный уровень витамина D важен, потому что его недостаток вызывает серьёзные заболевания в виде остеопороза. Элементарно хорошее настроение тоже от него зависит. Поэтому не забываем про уровень витамина D. В идеале лучше сдать анализ крови и от этого будет зависеть дозировка препарата. Поэтому это важно", - отмечает эксперт.

2. Не бросайте есть овощи и добавьте полезные жиры

Лето закончилось, но свежие овощи и зелень всё еще доступны. Продолжайте добавлять их в каждый прием пищи. Также организму сейчас очень нужны полиненасыщенные жирные кислоты (Омега-3).

Ешьте жирную рыбу, орехи, растительные масла или принимайте Омега-3 в капсулах. Это помогает клеткам защищаться от воспалений.

3. Вспомните про природные адаптогены

В больших городах часто забывают про травяные препараты, а зря. Настойки эхинацеи или элеутерококка — это проверенные временем помощники.

"На самом деле, те, кто их принимал, лучше переносили холодное время года и меньше болели. Они так и называются — адаптогены, потому что помогают организму приспособиться к холоду, сырости и стрессу. Если пропить их курсом, перенести ненастье будет намного проще", - говорит Юлия Маршинцева.

4. Защитите себя прививкой

Если вы тяжело переносите вирусные инфекции или работаете с людьми, стоит подумать о вакцинации от гриппа. Сделать прививку лучше за месяц до начала сильной эпидемии. Организму нужно время, чтобы успеть выработать защитные антитела.

5. Высыпайтесь и меньше нервничайте

Главный враг иммунитета — постоянный стресс и недосып. Старайтесь спать не менее 7–8 часов в сутки. Уставший организм сдается вирусам в первую очередь.

6. Следите за воздухом в доме (важный совет!)

Осенью включают отопление. Воздух в квартирах становится сухим. Из-за этого пересыхает слизистая носа, и вирусам легче проникнуть в организм.

Чаще проветривайте комнаты.

Используйте увлажнитель воздуха.

Промывайте нос солевым раствором после улицы и не забывайте чаще мыть руки с мылом.

Итог простой: осень — не повод болеть. Заботьтесь о себе, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе и одевайтесь по погоде!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему клещи в Петербурге и области всё ещё кусаются.