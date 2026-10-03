Пустые пластиковые бутылки везу на дачу и набиваю солью: получаю полезный прибор для решения целого ряда проблем

Лайфхаки с пластиковыми бутылками и солью

Пластиковые бутылки принято выбрасывать, но они еще могут пригодиться. Если в них добавить соль, то можно будет получить универсального помощника. Такой лайфхак поможет убрать запахи, впитать влагу, очистить посуду, а также спасти от насекомых. Есть восемь способов, которые точно будут полезны каждой хозяйке.

Убираем запахи из контейнеров

Пластик легко впитывает запахи, поэтому хранить в нем продукты становится затруднительно. В таких ситуациях не поможет мытье емкостей со средством для посуды. Есть способ лучше. Возьмите бутылку, насыпьте в нее соль, далее поместите ее в контейнер. Оставьте в таком виде на ночь, после чего высыпьте.

Делаем аккумулятор холода

Лайфхак будет полезен тем хозяйкам, у которых дома часто отключают свет. Добавьте в 1 литр воды 2 столовые ложки соли, размешайте перелейте в бутылку. Соль уменьшает температуру замерзания воды, из-за чего вы сможете сохранить любые продукты.

Охлаждаем квартиру без кондиционера

Летом можно сделать кондиционер самостоятельно. Для этого налейте в бутылки воду, всыпьте по 3 столовые ложки соли, после чего отправьте их в морозильник. Когда вы поставите ледяные бутылки перед вентилятором, то начнется процесс охлаждения квартиры. Его хватает на несколько часов, сообщает progorod33.ru.

Храним продукты

Пустые бутылки допускается применять для круп, муки или сахара. Благодаря плотной крышке продукты будут дольше храниться, а также не приобретут лишних запахов. Каждую емкость можно подписать, что позволит избежать путаницы.

Делаем ловушку для ос и мух

Разделите бутылку на 2 части с помощью ножа или ножниц, переверните одну из них горлышком вниз. В качестве приманки можно использовать 60 мл уксуса, 120 мл подогретой воды и 100 г сахара. Раствор нужно вылить в бутылку, после чего поставить его в то место, где были замечены насекомые.

Делаем декор из соли

Обычная бутылка и цветная соль позволят сделать интерьер лучше. Для декора покрасьте соль натуральными красителями или мелом. После этого нужно чередовать слои в бутылке, что позволит создать уникальную композицию. Украсить емкость также можно бусинами, ракушками, лентами.

Готовим освежитель воздуха

Насыпьте в бутылку соль, добавьте любимое эфирное масло или кондиционер для белья. Встряхните емкость, после чего поставьте в нужном месте. Аромат будет наполнять комнату в течение нескольких недель.

Используем для чистки

Насыпьте в бутылку соль, сделайте в крышке крупные отверстия, после чего закройте ее. Теперь у вас появится натуральное абразивное средство для чистки посуды и разделочных досок.

Вывод

Пластиковые бутылки могут пригодиться каждой хозяйке, поэтому их не стоит выбрасывать. Для лайфхаков подойдут емкости любого размера. Они должны быть чистыми.

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