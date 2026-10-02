Какие обои выбрать для кухни в 2026 году: откажитесь от бумажных, есть вариант лучше

Качество настенного покрытия на кухне имеет большое значение, ведь в этом помещении соседствуют брызги, перепады температур и запахи. Обычные обои могут не подойти, поэтому стоит обратить внимание на те, которые выдерживают любые условия и не боятся мытья. Есть несколько вариантов.
Чаще всего для кухни используются обои под покраску, виниловый вариант и стеклообои.
Виниловые обои
Имеют флизелиновую основу, поэтому являются универсальными. Они скрывают неровности, не впитывают влагу, а также без проблем переносят влажную уборку. В продаже можно найти варианты с вспененным или гладким винилом. Второй вариант больше подходит для кухни. На гладкой поверхности хуже задерживается жир и грязь.
Стеклообои
Такой вариант имеет прочную основу, которая устойчива к влаге, мытью и краске. В любой момент стеклообои можно покрыть краской, при этом снимать предыдущий слой не придется. Обновлять интерьер можно несколько раз, что понравится тем, кто не готов к длительному ремонту. Краска должна быть моющейся, что важно уточнить при покупке.
Флизелиновые обои для покраски
Этот вариант понравится тем, кто любит постоянно менять цвет стен. Подобным образом получится скрыть различные пятна, которые остались после готовки. Перед каждым обновлением поверхность необходимо очищать и обезжиривать, что позволит новому слою ложиться ровно.
Фотообои
Этот вариант лучше всего подойдет для одной стены. Некоторые изображения способны расширить маленькое помещение. Важно подбирать только те виды печати, которые являются влагостойкими, сообщает progorod43.ru.
Какие варианты не подойдут
- бумажные обои;
- текстильные обои;
- бамбуковые обои.
Учтите при приобретении
Не стоит сразу покупать один из вариантов. Возьмите образец, приложите к стене и представьте его на своей кухне. Вариант должен смотреться красиво как при солнечном, так и при искусственном освещении. Лучше избегать объемных фактур, ведь они быстрее загрязняются.
Личный опыт
Автор “Городового” Полина Аксенова для своей кухни выбрала виниловые обои. Это позволяет с некоторой периодичностью проводить влажную уборку, а также не бояться за их сохранность. Материал смотрится качественно, но требует профессиональной поклейки.
Фото: Сгенерировано ИИ
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