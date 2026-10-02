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Маркетплейсы переходят на новые правила: вступил в силу закон о платформенной экономике

Опубликовано: 2 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Маркетплейсы переходят на новые правила: вступил в силу закон о платформенной экономике
фото legion-media
Какие гарантии защиты дает новый закон участникам рынка

С начала октября в России вступает в силу важный закон, регулирующий работу маркетплейсов и пунктов выдачи заказов. Этот документ устанавливает чёткие правила для всех участников рынка — от продавцов до покупателей, создавая прозрачную и защищённую среду для всех участников торговых отношений.

Проверка продавцов и ПВЗ

Согласно новому закону, все платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов через государственные реестры — ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕСИА. Это необходимо сделать до заключения договора сотрудничества. Такая мера направлена на повышение доверия к продавцам и защиту интересов покупателей.

Условия работы с товарами

Закон детально прописывает процедуру допуска товаров на витрину маркетплейсов. Товары проходят проверку через государственные системы, включая систему «Честный знак».

Также урегулированы вопросы ценообразования: теперь продавцы могут устанавливать минимальные цены на товары и отказываться от предоставления скидок за свой счёт, при этом их рейтинг и доступ к платформе не пострадают.

Процедура блокировки

В случае нарушений условий оферты продавцы будут получать уведомление за три дня до блокировки. Платформа обязана рассмотреть жалобу продавца в течение 15 дней.

Это создаёт дополнительные гарантии защиты прав продавцов и возможность оперативного решения спорных вопросов, отмечает источник.

Права покупателей

Покупатели получают важное право — возможность направлять требования о возврате денег через маркетплейс, что упрощает процесс защиты своих интересов.

Новый закон создаёт более прозрачную и защищённую среду для всех участников рынка. Чёткие правила и процедуры помогут избежать многих спорных ситуаций и повысить доверие к торговым площадкам.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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