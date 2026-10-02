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Быстрая пицца в багете с колбасками и сыром: готовить тесто не нужно, все уже есть под рукой

Опубликовано: 2 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Быстрая пицца в багете с колбасками и сыром: готовить тесто не нужно, все уже есть под рукой
Быстрая пицца в багете с колбасками и сыром: готовить тесто не нужно, все уже есть под рукой
Городовой ру
Рецепт быстрой пиццы

Пицца является популярным блюдом среди широкой аудитории. Оптимальным вариантом для приготовления является использование багета в качестве основы, что позволяет существенно сократить временные затраты, сохранив при этом высокие вкусовые качества и текстуру изделия.

Ингредиенты:

  • Колбасные изделия — 80 г;
  • мясной полуфабрикат — 80 г;
  • сыр твердых сортов — 100 г;
  • томаты черри — 5 шт.;
  • майонез — 25 г;
  • томатная паста — 30 г;
  • багет — 300 г.

Приготовление:

Разогрейте духовой шкаф до температуры 190 градусов. Разрежьте багет вдоль на две части и удалите часть мякоти.

Для приготовления соуса смешайте майонез и томатную пасту, после чего нанесите полученную массу на внутреннюю поверхность багета. Равномерно распределите тертый сыр, нарезанные томаты, колбасные изделия и мясной полуфабрикат. Допускается вариативность ингредиентов в зависимости от предпочтений.

Разместите заготовку на противне и выпекайте в течение 15–20 минут. Блюдо готово к подаче, приятного аппетита!

Фото: сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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