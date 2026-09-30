Сапоги Джейн Биркин снова в моде: обувь из 1970-х возвращается осенью-2026

Какая обувь будет актуальна этой осенью

Осенью 2026 года в моду вернулись сапоги на шнуровке, которые напоминают обувь Джейн Биркин.

Речь идет не просто о ретро-обуви, а о проявлении настроения Биркин. В таких сапогах чувствуется что-то богемное, небрежное, мальчишеское, что соответствует стилю Биркин.

Почему обувь на шнуровке вновь становится популярной

На данный момент шнуровка не является функциональной деталью, так как она нужна для красоты. Этой осенью шнуровка станет основным декоративным элементом, поэтому появится на сапогах, ботинках.

В 1970-х годах появилось переосмысление эдвардианских и викторианских ботинок. Частью этого являлась и Джейн Биркин, сообщает antennadaily.ru.

Стиль Биркин

Джейн Биркин нельзя было назвать человеком, который намеренно хотел показывать модные тенденции. Именно в этом и является ее уникальность. В ее гардеробе были мужские рубашки, платья с богемными деталями, потертые вещи, балетки, широкие джинсы и обувь со шнуровкой.

Ботинки на шнуровке придают образу определенную грубость, но они идеально вписываются в историю.

Что показали Prada, Marni и McQueen

Marni представили обувь со шнуровкой в спортивном прочтении, а McQueen показал обувь, в которой есть мушкетерская и пиратская романтика. Она имеет шнуровку, отвороты и тонкие каблуки.

Prada представили еще более интересный вариант. У бренда появилась модель с квадратным каблуком и заостренным носом. На показе Prada намеренно отказались от кожаной фактуры, заменив ее на перья.

С чем носить обувь на шнуровке

Идеальным вариантом станут джинсы и рубашка. Это подчеркнет стиль Джейн Биркин. Также стоит рассмотреть объемный трикотаж, юбку средней длины. Благодаря обуви на шнуровке образ будет смотреться менее предсказуемо.

Осенью 2026 года актуальны будут и длинные платья из шерсти, ткани или трикотажа. Романтический образ благодаря тяжелым сапогам будет смотреться более “заземленно”.

Что важно учесть

Нужно избегать превращения образа в ретро-костюм. Не стоит этой осенью полностью повторять гардероб Биркин, ведь достаточно использовать лишь некоторые элементы. Обувь со шнуровкой будет отлично смотреться только в том случае, если не использовать большое количество деталей из 70-х. Про современные вещи забывать точно не стоит.

Личный опыт

Автору “Городового” Полине Аксеновой очень интересен викторианский стиль, поэтому она рада, что мода частично возвращается. Сапоги со шнуровкой точно не будут смотреться старомодно, если не перегружать образ другими деталями.

Фото: Сгенерировано ИИ

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