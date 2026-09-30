2 ложки в таз - и жир с кухонных шкафов стекает сам: ни липкого налета, ни пыли

Три способа очистить кухонные шкафы без труда и усилий

Генеральная уборка кухни часто превращается в испытание. Жирный налет на фасадах, липкие ручки, потускневшие поверхности отнимают силы. Магазинные средства дороги, резко пахнут и не всегда справляются с застарелыми отложениями. Есть рецепт из доступных аптечных компонентов, который делает уборку быстрой и эффективной.

Приготовьте раствор из нашатыря, глицерина и мыла

Возьмите 50 мл нашатырного спирта, 50 мл глицерина и столовую ложку жидкого мыла. Перелейте смесь в пульверизатор, добавьте 400–450 мл теплой воды и тщательно взболтайте.

Нанесите состав на загрязнения, оставьте на 5–10 минут, затем протрите мягкой губкой или тканью. Остатки влаги уберите сухой салфеткой.

Средство безопасно для МДФ, пластика и дерева, не царапает поверхность. Нашатырный спирт расщепляет жир, глицерин создает антистатический эффект, а мыло удерживает раствор на вертикальных поверхностях.

Способ второй: паровая обработка

Вскипятите воду в кастрюле или используйте парогенератор. Направьте струю горячего пара на жирные участки фасадов. Пар размягчает застарелый налет, и его легко убрать мягкой тканью.

Этот метод не требует химии и подходит для любых поверхностей. Держите парогенератор на расстоянии 10–15 см, чтобы не повредить покрытие, а после обработки протрите фасады насухо.

Способ третий: горчичный порошок

Разведите 2 ст. ложки сухого горчичного порошка теплой водой до консистенции сметаны. Нанесите кашицу на жирные места и оставьте на 10–15 минут.

Горчица отлично расщепляет жир и не вредит покрытию. Уберите состав влажной губкой, затем протрите поверхность чистой водой. Этот способ особенно хорош для сильно загрязненных ручек и участков возле плиты.

Читайте также:

Как хранить важные документы дома, чтобы не искать их перед выходом: 3 лайфхака

Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки