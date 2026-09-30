Городовой / Новости Петербурга / 2 ложки в таз - и жир с кухонных шкафов стекает сам: ни липкого налета, ни пыли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мешаю 1 к 1 — и ковер сияет чистотой: ни пыли, ни запаха, ворс мягкий как новый Новости Петербурга
Совсем не «Герман»: теперь мой фаворит совершенно другой сорт огурцов — хрустящие и очень ранние Новости Петербурга
Цифровой экзамен для дворов: как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой Новости Петербурга
Строительную сетку в «Светофоре» беру сразу рулонами: везу в сад и делаю 6 полезных вещей – от шпалеры до защиты грядок Полезное
АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Azimut - прогноз цен на кроссовер от автоэксперта Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

2 ложки в таз - и жир с кухонных шкафов стекает сам: ни липкого налета, ни пыли

Опубликовано: 30 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
2 ложки в таз - и жир с кухонных шкафов стекает сам: ни липкого налета, ни пыли
2 ложки в таз - и жир с кухонных шкафов стекает сам: ни липкого налета, ни пыли
Городовой ру
Три способа очистить кухонные шкафы без труда и усилий

Генеральная уборка кухни часто превращается в испытание. Жирный налет на фасадах, липкие ручки, потускневшие поверхности отнимают силы. Магазинные средства дороги, резко пахнут и не всегда справляются с застарелыми отложениями. Есть рецепт из доступных аптечных компонентов, который делает уборку быстрой и эффективной.

Приготовьте раствор из нашатыря, глицерина и мыла

Возьмите 50 мл нашатырного спирта, 50 мл глицерина и столовую ложку жидкого мыла. Перелейте смесь в пульверизатор, добавьте 400–450 мл теплой воды и тщательно взболтайте.

Нанесите состав на загрязнения, оставьте на 5–10 минут, затем протрите мягкой губкой или тканью. Остатки влаги уберите сухой салфеткой.

Средство безопасно для МДФ, пластика и дерева, не царапает поверхность. Нашатырный спирт расщепляет жир, глицерин создает антистатический эффект, а мыло удерживает раствор на вертикальных поверхностях.

Способ второй: паровая обработка

Вскипятите воду в кастрюле или используйте парогенератор. Направьте струю горячего пара на жирные участки фасадов. Пар размягчает застарелый налет, и его легко убрать мягкой тканью.

Этот метод не требует химии и подходит для любых поверхностей. Держите парогенератор на расстоянии 10–15 см, чтобы не повредить покрытие, а после обработки протрите фасады насухо.

Способ третий: горчичный порошок

Разведите 2 ст. ложки сухого горчичного порошка теплой водой до консистенции сметаны. Нанесите кашицу на жирные места и оставьте на 10–15 минут.

Горчица отлично расщепляет жир и не вредит покрытию. Уберите состав влажной губкой, затем протрите поверхность чистой водой. Этот способ особенно хорош для сильно загрязненных ручек и участков возле плиты.

Читайте также:

Как хранить важные документы дома, чтобы не искать их перед выходом: 3 лайфхака

Жарим рыбу без брызг и запахов: использую простые лайфхаки — и готовлю без стресса и лишней уборки

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью