Смешиваю 3 ложки в стакане - и окна больше "не плачут": конденсата в помине нет

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Уже скоро окна в Петербурге «потекут»: 9 растений спасут от конденсата и плесени

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Мешок в погреб — и сырости больше не будет: народный метод борьбы с конденсатом и плесенью

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Для погреба весной — непременно: нанесли на стенки мощный раствор — вода и плесень исчезнут без следа

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Мои старые столы теперь выглядят как новые: просто втерли раствор с глицерином — и результат на лицо сразу, без всяких лаков

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Пластиковые окна «плачут» уже в первую зиму: установщики не сказали вам одну важную вещь

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