Смешиваю 3 ложки в стакане - и окна больше "не плачут": конденсата в помине нет

Осенью у многих хозяев возникает одна общая проблема. На окнах появляется конденсат, который нарушает привычный уровень влажности в доме.
На стекле появляется влага, а подоконник становится мокрым. Все это может привести к образованию грибка и плесени. Но у опытных хозяек такое никогда не произойдет.
Просто лайфхак
Пригототовьте рабочий раствор, который нужно ненести на стекла и рамы. Возьмите:
- 2 столовые ложки глицерина;
- 1 столовую ложку медицинского спирта или водки;
- 1 стакан чистой воды.
Как приготовить и нанести
Все ингредиенты смешайте в отдельной емкости или сразу в пульверизаторе. Все хорошенько перемешайте. Опрыскайте стекла и рамы, главное, предварительно все вымойте.
Как это работает
Дело в том, что глицерин создает защитную пленку, которая не пропустил конденсат. Это защитит помещение от влажности.
Фото: Сгенерировано ИИ