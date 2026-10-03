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Смешиваю 3 ложки в стакане - и окна больше "не плачут": конденсата в помине нет

Опубликовано: 3 октября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Смешиваю 3 ложки в стакане - и окна больше "не плачут": конденсата в помине нет
Смешиваю 3 ложки в стакане - и окна больше "не плачут": конденсата в помине нет
Городовой ру
Осенний лайфхак от мокрых стекол

Осенью у многих хозяев возникает одна общая проблема. На окнах появляется конденсат, который нарушает привычный уровень влажности в доме.

На стекле появляется влага, а подоконник становится мокрым. Все это может привести к образованию грибка и плесени. Но у опытных хозяек такое никогда не произойдет.

Просто лайфхак

Пригототовьте рабочий раствор, который нужно ненести на стекла и рамы. Возьмите:

  • 2 столовые ложки глицерина;
  • 1 столовую ложку медицинского спирта или водки;
  • 1 стакан чистой воды.

Как приготовить и нанести

Все ингредиенты смешайте в отдельной емкости или сразу в пульверизаторе. Все хорошенько перемешайте. Опрыскайте стекла и рамы, главное, предварительно все вымойте.

Как это работает

Дело в том, что глицерин создает защитную пленку, которая не пропустил конденсат. Это защитит помещение от влажности.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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