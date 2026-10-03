Капсула времени для чеснока: не сохнет, не вянет, не прорастает и не гниет — лежит в квартире до мая как свежий

Глиняный горшок на подоконнике сохраняет чеснок как с грядки почти до нового урожая.

Многие сталкиваются с тем, что чеснок к середине зимы высыхает, прорастает или загнивает. Перепробовав разные способы, автор «Городового» Евгения Сухова нашла простой метод, который сохраняет чеснок как с грядки почти до нового урожая.

Почему привычные способы разочаровывают

Хранение в банке с солью помогает лишь до февраля: нижние зубчики становятся мягкими, верхние — задубевшими. Мука не защищает от высыхания, а в холодильнике чеснок прорастает уже к Новому году. Глазированные горшки тоже не подходят — чеснок в них быстро загнивает. Причина неудач — в неподходящем микроклимате: либо слишком сухо, либо влажно, либо нет воздухообмена.

Глиняный горшок — капсула времени для чеснока

Неглазурованный глиняный горшок с крышкой объёмом около трёх литров, поставленный на прохладный подоконник, сохраняет чеснок упругим и сочным до июля. Глина дышит, поддерживая оптимальную влажность и температуру. Перед закладкой горшок моют, замачивают, дезинфицируют фитоспорином и просушивают. Чеснок лучше брать среднего размера, не самый крупный и не мелкий. Закрывают крышкой и забывают до зимы.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова купила глиняный горшок для красоты, но решила сложить в него чеснок. Она вспомнила о нём только весной — чеснок был как с грядки, даже корни не пустил. С тех пор она хранит чеснок только так. Её совет: обязательно дезинфицируйте горшок фитоспорином и не используйте глазурованную посуду — в ней чеснок сгниёт. А также перед закладкой чеснок не мойте, а только хорошо просушите на воздухе. Влага — главный враг хранения.

Глиняный горшок — доступная замена банкам и холодильнику. Он сохраняет чеснок свежим до лета, не требуя сложной подготовки.

Фото: Сгенерировано ИИ

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