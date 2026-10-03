С клена листва облетела — зима вот-вот нагрянет: приметы погоды 5 октября

5 октября — день святых великомучеников Ионы и Фоки, в народном календаре — Листопадная

В православном календаре 5 октября — день святых великомучеников Ионы и Фоки, в народном — Листопадная или Листодер. Считалось, что после этого дня начиналась настоящая осень, деревья сбрасывали последнюю листву.

У крестьян осенью было много дел, календарь хозяйственных работ предписывал к Листопадной завершить сбор редьки. Этот овощ составлял значительную часть рациона на Руси — был питательным, считался целебным и хорошо хранился зимой. Способов приготовить и подать редьку было несколько: с растительным маслом, с кашей, в похлебке.

По редьке даже могли предсказывать будущее. Если собранная в этот день редька сочная, значит год будет благополучным.

Что касается погодных примет, то до нас дошли такие:

Если 5 октября дуют сильные порывистые ветра — жди внезапного похолодания.

Чем сильнее листопад на Листодера, тем холоднее будет зима.

Если на березе к 5 октября все еще много листвы, значит снег еще не скоро ляжет.

А если с клена и черемухи листья уже облетели, ждали скорой зимы.

Если с утра ясное небо и без дождей, осень будет теплая.

Была у крестьян и особая примета на этот день. Считалось, что тот, кому на голову упадет шишка, будет богат. Будто сама природа благославляет человека на успех.

Читайте также:

Какая погода 4-го, такую жди и на весь октябрь: народные приметы на день Кондрата и Ипата

Сильный ветер - к буранам, штиль - к скорому снегу: погода на 3 октября подскажет, какой будет зима

Листья на березе не опали — зима будет теплой: погода на 1 октября предскажет, когда придут холода

Народные приметы на 29 сентября: что можно и нельзя делать на Евфимию Всехвальную