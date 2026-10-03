Мусор из старых платформ и сохраненные склады: что прямо сейчас происходит на Московском вокзале

В России началось строительство первой настоящей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).
Что перекапывают на Московском вокзале?
В Санкт-Петербурге работа уже кипит. С конца августа на Московском вокзале началась большая перестройка.
Строители уже полностью разобрали старые пути, куда раньше приходили обычные электрички. На очереди — снос пассажирских платформ, пишет телеграм-канал "СПб Строительный".
Их просто вывезут как строительный мусор, чтобы освободить место под новый современный терминал.
При этом историческую часть вокзала ломать не будут. Знаменитые Кокоревские склады сохранят. Их аккуратно огородили, а в будущем отреставрируют и впишут в интерьер нового терминала.
Старинная архитектура станет частью современной станции.
На чем будем ездить: уральские роботы и космические скорости
Сами поезда для новой трассы делают на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Это будет полностью отечественная разработка.
Вот что там происходит прямо сейчас:
- Работают роботы. Кузова и ключевые детали поездов сваривают робототехнические комплексы. Человеку такую точность не обеспечить.
- Строят новые цеха. Завод расширяется гигантскими темпами. Пять новых корпусов готовы почти на 80%. Когда их запустят, предприятие сможет делать до 300 вагонов в год.
- Собирают первые вагоны. Первые два опытных состава уже стоят на сборке.
Интересный факт: новый поезд сможет разгоняться до 360 км/ч (а максимальная скорость на тестах составит под 400 км/ч). Для сравнения: нынешние «Сапсаны» едут со скоростью до 250 км/ч, да и то не на всех участках.
Когда поехали? Главные даты
Проект масштабный, но затягивать его не планируют. График расписан буквально по годам:
- Конец 2024 года — завод на Урале закончит стройку новых цехов.
- 2027 год — первые два поезда сойдут с конвейера и отправятся на испытания. Их будут жестко тестировать на безопасность.
- 2028 год — официальный запуск магистрали. Поезда пойдут с пассажирами.
Главный плюс для нас с вами — это экономия времени. Сейчас путь на «Сапсане» занимает около 4 часов. Новый поезд сократит это время почти вдвое — примерно до 2 часов 15 минут.
Поезда будут ходить каждые 10–15 минут. Вы сможете просто прийти на вокзал в центре Петербурга, сесть в вагон и через пару часов выйти в самом центре Москвы. Без досмотров, регистраций за два часа и долгих поездок в аэропорт.
Ранее «Городовой» рассказывал, что одобрен второй этап ВСМ через Новгород.