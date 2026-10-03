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Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах

Опубликовано: 3 октября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах
Городовой ру
Семена этого сорта раскупаются со скоростью света

Опытные овощеводы заблаговременно запасаются посевным материалом на следующий сезон.

Одним из высокоурожайных гибридов является «Саровский F1». Данный сорт оптимален для дачников, стремящихся снизить трудозатраты. Этот сорт не требует прищипки и сложного формирования куста, при этом демонстрирует стабильную урожайность даже в северных регионах.

Агротехнические характеристики «Саровский F1»

Раннеспелый гибрид со сроком созревания 38–42 дня после высадки в грунт. Культура характеризуется ростом в один стебель, что исключает необходимость дополнительного формирования.

Характеристики плодов

Плоды отличаются сочной, плотной, хрустящей мякотью и универсальностью применения — подходят как для употребления в свежем виде, так и для консервирования или засолки.

Масса зеленцов составляет 110–130 граммов. Крупнобугорчатые плоды с тонкой кожицей обладают высокими вкусовыми качествами и полным отсутствием горечи.

Урожайность сорта

При выращивании в пленочных теплицах показатель урожайности достигает 15,5 кг с 1 кв. метра, в открытом грунте — до 6,6 кг с 1 кв. метра. Общая продуктивность за сезон составляет от 18 до 20 кг плодов с квадратного метра.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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