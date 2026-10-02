Городовой / Новости Петербурга / 16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки Новости Петербурга
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах Новости Петербурга
Холодильник больше не размораживаю: опытный мастер проговорился о простом способе Полезное
Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога Новости Петербурга
1 прием из Финляндии — и пол больше не ледяной: дело не в батареях, а в том, что у нас упускают Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи

Опубликовано: 2 октября 2026 23:49
 Проверено редакцией
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Популярные маршруты в Купчино изменились.

Жители Фрунзенского района могут вздохнуть с облегчением. В понедельник, 5 октября, по Бухарестской улице снова поедут трамваи. На днях обновленные пути успешно протестировали — по ним пустили первый контрольный вагон, сообщили в Смольном.

Что и где отремонтировали?

Ремонт получился масштабным. Рабочие полностью демонтировали старые рельсы и уложили новые на двух участках:

  • от Альпийского переулка до улицы Димитрова;
  • от улицы Салова до проспекта Славы.

В общей сложности строители заменили 13 километров рельсов и больше 7 тысяч шпал. Новые конструкции сделаны из высокопрочных материалов.

Это значит, что трамваи будут ходить быстрее, а главное — гораздо тише. Жители домов вдоль Бухарестской точно оценят отсутствие лишнего шума и вибраций.

Остановки стали удобнее для всех

Главное новшество для пассажиров — 16 обновленных остановок. На них построили приподнятые посадочные площадки.

Теперь пол трамвая находится практически на одном уровне с платформой. Входить в вагон стало проще всем: пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. Забираться на высокие ступеньки больше не придется.

Пробки на переездах уйдут в прошлое

Особое внимание уделили местам, где рельсы пересекаются с автомобильной дорогой. Под пути залили прочное бетонное основание и уложили специальный литой асфальт.

Он не боится тяжелого транспорта и не крошится. Автомобилисты смогут переезжать через рельсы плавно и без вреда для подвески.

Движение трамваев возобновится уже 5 октября. Сейчас рабочие завершают последние штрихи: убирают строительный мусор и приводят в порядок газоны рядом с путями.

Ранее «Городовой» рассказывал, что осенний рейс пройдет сквозь историю и багряные аллеи Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью