16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи

Жители Фрунзенского района могут вздохнуть с облегчением. В понедельник, 5 октября, по Бухарестской улице снова поедут трамваи. На днях обновленные пути успешно протестировали — по ним пустили первый контрольный вагон, сообщили в Смольном.
Что и где отремонтировали?
Ремонт получился масштабным. Рабочие полностью демонтировали старые рельсы и уложили новые на двух участках:
- от Альпийского переулка до улицы Димитрова;
- от улицы Салова до проспекта Славы.
В общей сложности строители заменили 13 километров рельсов и больше 7 тысяч шпал. Новые конструкции сделаны из высокопрочных материалов.
Это значит, что трамваи будут ходить быстрее, а главное — гораздо тише. Жители домов вдоль Бухарестской точно оценят отсутствие лишнего шума и вибраций.
Остановки стали удобнее для всех
Главное новшество для пассажиров — 16 обновленных остановок. На них построили приподнятые посадочные площадки.
Теперь пол трамвая находится практически на одном уровне с платформой. Входить в вагон стало проще всем: пожилым людям, родителям с детскими колясками и маломобильным горожанам. Забираться на высокие ступеньки больше не придется.
Пробки на переездах уйдут в прошлое
Особое внимание уделили местам, где рельсы пересекаются с автомобильной дорогой. Под пути залили прочное бетонное основание и уложили специальный литой асфальт.
Он не боится тяжелого транспорта и не крошится. Автомобилисты смогут переезжать через рельсы плавно и без вреда для подвески.
Движение трамваев возобновится уже 5 октября. Сейчас рабочие завершают последние штрихи: убирают строительный мусор и приводят в порядок газоны рядом с путями.
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