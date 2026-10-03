Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки

Опытные хозяйки всегда начеку, когда появляются дельные лайфхаки. Они готовы закупиться нужными вещами впрок, чтобы насладиться придуманными кем-то хитростями.
Например, буквально пачками женщины скупают хозяйственное мыло. Оказывается, из него можно приготовить шикарное средство для мытья окон.
Полезные свойства
Хозяйственное мыло при смешивании с марганцовкой способно исключить любые разводы и потеки. От грязных и мутных окон не останется и следа.
К тому же марганец служит антисептическим средством, которое защищает от плесени.
Как приготовить раствор
Разведите ½ бруска хозяйственного мыла в пяти литрах воды. Чтобы было проще и быстрее, предварительно натрите мыло на терке. Воду лучше брать чуть теплую, так мыло быстрее растворится.
Добавьте в жидкость несколько кристалликов марганцовки и все тщательно перемешайте.
Как правильно мыть окна
Сначала помойте рамы и стекла обычной водой, чтобы смыть пыль. После этого нанесите полученное средство на все поверхности, включая стыки.
Оставьте раствор на 2–3 минуты, после чего смойте его мокрой тряпкой.
Следующий этап — соберите оставшуюся жидкость тряпкой из микрофибры.
Личный опыт
Автор «Городового» Алина Владимирова лично воспользовалась советом. И действительно: стекла стали настолько прозрачными, что их было почти не видно.
Она попробовала данную методику и на зеркалах — результат радует.
К слову, если на стеклах остаются следы от наклеек, их можно с легкостью удалить при помощи растительного масла.
Фото: Сгенерировано ИИ