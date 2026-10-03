Городовой / Новости Петербурга / Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С клена листва облетела — зима вот-вот нагрянет: приметы погоды 5 октября Полезное
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах Новости Петербурга
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи Новости Петербурга
Холодильник больше не размораживаю: опытный мастер проговорился о простом способе Полезное
Можно ли садиться за руль после кефира и кваса - ответ нарколога Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки

Опубликовано: 3 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки
Городовой ру
Лайфхак для мытья окон в сентябре

Опытные хозяйки всегда начеку, когда появляются дельные лайфхаки. Они готовы закупиться нужными вещами впрок, чтобы насладиться придуманными кем-то хитростями.

Например, буквально пачками женщины скупают хозяйственное мыло. Оказывается, из него можно приготовить шикарное средство для мытья окон.

Полезные свойства

Хозяйственное мыло при смешивании с марганцовкой способно исключить любые разводы и потеки. От грязных и мутных окон не останется и следа.

К тому же марганец служит антисептическим средством, которое защищает от плесени.

Как приготовить раствор

Разведите ½ бруска хозяйственного мыла в пяти литрах воды. Чтобы было проще и быстрее, предварительно натрите мыло на терке. Воду лучше брать чуть теплую, так мыло быстрее растворится.

Добавьте в жидкость несколько кристалликов марганцовки и все тщательно перемешайте.

Как правильно мыть окна

Сначала помойте рамы и стекла обычной водой, чтобы смыть пыль. После этого нанесите полученное средство на все поверхности, включая стыки.

Оставьте раствор на 2–3 минуты, после чего смойте его мокрой тряпкой.

Следующий этап — соберите оставшуюся жидкость тряпкой из микрофибры.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова лично воспользовалась советом. И действительно: стекла стали настолько прозрачными, что их было почти не видно.

Она попробовала данную методику и на зеркалах — результат радует.

К слову, если на стеклах остаются следы от наклеек, их можно с легкостью удалить при помощи растительного масла.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью