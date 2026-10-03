Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки

Лайфхак для мытья окон в сентябре

Опытные хозяйки всегда начеку, когда появляются дельные лайфхаки. Они готовы закупиться нужными вещами впрок, чтобы насладиться придуманными кем-то хитростями.

Например, буквально пачками женщины скупают хозяйственное мыло. Оказывается, из него можно приготовить шикарное средство для мытья окон.

Полезные свойства

Хозяйственное мыло при смешивании с марганцовкой способно исключить любые разводы и потеки. От грязных и мутных окон не останется и следа.

К тому же марганец служит антисептическим средством, которое защищает от плесени.

Как приготовить раствор

Разведите ½ бруска хозяйственного мыла в пяти литрах воды. Чтобы было проще и быстрее, предварительно натрите мыло на терке. Воду лучше брать чуть теплую, так мыло быстрее растворится.

Добавьте в жидкость несколько кристалликов марганцовки и все тщательно перемешайте.

Как правильно мыть окна

Сначала помойте рамы и стекла обычной водой, чтобы смыть пыль. После этого нанесите полученное средство на все поверхности, включая стыки.

Оставьте раствор на 2–3 минуты, после чего смойте его мокрой тряпкой.

Следующий этап — соберите оставшуюся жидкость тряпкой из микрофибры.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова лично воспользовалась советом. И действительно: стекла стали настолько прозрачными, что их было почти не видно.

Она попробовала данную методику и на зеркалах — результат радует.

К слову, если на стеклах остаются следы от наклеек, их можно с легкостью удалить при помощи растительного масла.

Фото: Сгенерировано ИИ