По Оранэле на «Богатыре»: осенний рейс пройдет сквозь историю и багряные аллеи Петербурга

Завтра в 11:00 состоится трамвайная экскурсия «По Оранэле в Стрельну».

Осень в Петербурге — лучшее время для долгих прогулок. Но что, если сменить привычные пешие маршруты на трамвайные?

В эту субботу есть отличный шанс устроить себе необычный выходной: проехать по старинной линии, рассмотреть усадьбы и узнать секреты города.

Что такое «Оранэла»?

Это название звучит как имя сказочной героини. На самом деле «Оранэла» — это Ораниенбаумская электрическая линия.

Её начали строить еще до Первой мировой войны. Задумка была грандиозной: создать первую в России пригородную электричку от Нарвских ворот до Ораниенбаума (нынешнего Ломоносова).

Мешали революции и войны, проект полностью не завершили, но рельсы до Стрельны остались. Сегодня это, пожалуй, самый живописный трамвайный маршрут в Петербурге.

Поезд, который спас город

Экскурсия начинается от памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек, 114. И это не случайно.

В годы блокады именно здесь проходила линия фронта. Трамвай был настоящим тружеником: возил на передовую снаряды, а обратно — раненых. А пуск пассажирского трамвая весной 1942 года стал для жителей знаком того, что город жив.

В Стрельне экскурсанты зайдут в музейный кабинет Михаила Сороки. Это легендарная личность — именно он руководил трамвайным движением в осажденном Ленинграде. А еще здесь покажут трогательный фильм «Трамвай идет на фронт».

Старинные дачи и багряные аллеи

Октябрь идеален для этого путешествия. Листва на деревьях уже пожелтела и побагровела, но еще не успела опасть. На обратном пути из окон трамвая можно будет полюбоваться историческими усадьбами.

Экскурсовод расскажет про:

Троице-Сергиеву пустынь;

Старинные дачи Миниха и Новознаменку;

Усадьбу Александрино;

ДК «Кировец» (в прошлом — больницу Фореля).

Тепло, тихо и уютно

Мёрзнуть не придётся. Для экскурсии выбрали современный двухсекционный трамвай «Богатырь-М».

Он едет мягко, плавно и почти бесшумно. В салоне тепло, а панорамные окна отлично подходят для того, чтобы рассматривать осенние пейзажи и слушать гида. Трамвай заберет гостей у проспекта Стачек, отвезет в Стрельну и доставит обратно.

Как успеть занять место?

Когда: 3 октября (суббота) в 11:00.

3 октября (суббота) в 11:00. Откуда: пр. Стачек, 114 (памятник Блокадному трамваю).

Места в вагоне ограничены. Чтобы попасть на рейс, обязательно нужно записаться. Звонки принимают сегодня до 18:00 по телефону: +7 981 980 01 93.

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