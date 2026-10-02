По Оранэле на «Богатыре»: осенний рейс пройдет сквозь историю и багряные аллеи Петербурга

Осень в Петербурге — лучшее время для долгих прогулок. Но что, если сменить привычные пешие маршруты на трамвайные?
В эту субботу есть отличный шанс устроить себе необычный выходной: проехать по старинной линии, рассмотреть усадьбы и узнать секреты города.
Что такое «Оранэла»?
Это название звучит как имя сказочной героини. На самом деле «Оранэла» — это Ораниенбаумская электрическая линия.
Её начали строить еще до Первой мировой войны. Задумка была грандиозной: создать первую в России пригородную электричку от Нарвских ворот до Ораниенбаума (нынешнего Ломоносова).
Мешали революции и войны, проект полностью не завершили, но рельсы до Стрельны остались. Сегодня это, пожалуй, самый живописный трамвайный маршрут в Петербурге.
Поезд, который спас город
Экскурсия начинается от памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек, 114. И это не случайно.
В годы блокады именно здесь проходила линия фронта. Трамвай был настоящим тружеником: возил на передовую снаряды, а обратно — раненых. А пуск пассажирского трамвая весной 1942 года стал для жителей знаком того, что город жив.
В Стрельне экскурсанты зайдут в музейный кабинет Михаила Сороки. Это легендарная личность — именно он руководил трамвайным движением в осажденном Ленинграде. А еще здесь покажут трогательный фильм «Трамвай идет на фронт».
Старинные дачи и багряные аллеи
Октябрь идеален для этого путешествия. Листва на деревьях уже пожелтела и побагровела, но еще не успела опасть. На обратном пути из окон трамвая можно будет полюбоваться историческими усадьбами.
Экскурсовод расскажет про:
- Троице-Сергиеву пустынь;
- Старинные дачи Миниха и Новознаменку;
- Усадьбу Александрино;
- ДК «Кировец» (в прошлом — больницу Фореля).
Тепло, тихо и уютно
Мёрзнуть не придётся. Для экскурсии выбрали современный двухсекционный трамвай «Богатырь-М».
Он едет мягко, плавно и почти бесшумно. В салоне тепло, а панорамные окна отлично подходят для того, чтобы рассматривать осенние пейзажи и слушать гида. Трамвай заберет гостей у проспекта Стачек, отвезет в Стрельну и доставит обратно.
Как успеть занять место?
- Когда: 3 октября (суббота) в 11:00.
- Откуда: пр. Стачек, 114 (памятник Блокадному трамваю).
Места в вагоне ограничены. Чтобы попасть на рейс, обязательно нужно записаться. Звонки принимают сегодня до 18:00 по телефону: +7 981 980 01 93.
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