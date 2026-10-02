Скандинавское «одеяло» и ветер до 17 м/с: что принесет вечер воскресенья в Петербург

На эти выходные природа запланировала серьезную перестройку. Тихому антициклону в Петербурге пора уступать место ветреным и дождливым циклонам с Атлантики.
Облаков станет больше, но ночи будут теплее
Пока атмосферное давление в регионе рекордное — 777 мм рт. ст. Но оно уже стремительно падает.
Центр антициклона уходит в сторону Минска, а к нам со стороны Скандинавии надвигаются тучи, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Солнце будет прятаться за облаками всё чаще. Зато у этого есть плюс: плотный облачный покров сработает как одеяло, и ночи станут заметно теплее.
Когда ждать дождь и сильный ветер?
В субботу существенных осадков можно не бояться. А вот в воскресенье погода испортится.
Первый атмосферный фронт подберется к Санкт-Петербургу ближе к вечеру воскресенья. Дождь начнется в конце дня и затянется на весь понедельник.
Вместе с дождем придет и ветер:
- В Воскресенье: юго-западный ветер усилится до 6–11 м/с.
- Во вторник: задует по-настоящему сильно. Ожидаются порывы до 15–17 м/с. Держите крепче зонты и не паркуйте машины под старыми деревьями.
Что будет с температурой?
В субботу и воскресенье в Петербурге сохраняется комфортная погода. Ночью термометры покажут +9…+11 °C, а днем — приятные +14…+16 °C.
В понедельник из-за дождей станет холоднее. Дневная температура опустится до +12…+14 °C.
Ранее «Городовой» рассказывал, что погода в Петербурге обгоняет климатическую норму сразу на 4 градуса.