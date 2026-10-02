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Скандинавское «одеяло» и ветер до 17 м/с: что принесет вечер воскресенья в Петербург

Опубликовано: 2 октября 2026 12:58
 Проверено редакцией
Скандинавское «одеяло» и ветер до 17 м/с: что принесет вечер воскресенья в Петербург
Скандинавское «одеяло» и ветер до 17 м/с: что принесет вечер воскресенья в Петербург
фото: Городовой.ру
Сухие и погожие дни на Северо-Западе подходят к концу.

На эти выходные природа запланировала серьезную перестройку. Тихому антициклону в Петербурге пора уступать место ветреным и дождливым циклонам с Атлантики.

Облаков станет больше, но ночи будут теплее

Пока атмосферное давление в регионе рекордное — 777 мм рт. ст. Но оно уже стремительно падает.

Центр антициклона уходит в сторону Минска, а к нам со стороны Скандинавии надвигаются тучи, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Солнце будет прятаться за облаками всё чаще. Зато у этого есть плюс: плотный облачный покров сработает как одеяло, и ночи станут заметно теплее.

Когда ждать дождь и сильный ветер?

В субботу существенных осадков можно не бояться. А вот в воскресенье погода испортится.

Первый атмосферный фронт подберется к Санкт-Петербургу ближе к вечеру воскресенья. Дождь начнется в конце дня и затянется на весь понедельник.

Вместе с дождем придет и ветер:

  • В Воскресенье: юго-западный ветер усилится до 6–11 м/с.
  • Во вторник: задует по-настоящему сильно. Ожидаются порывы до 15–17 м/с. Держите крепче зонты и не паркуйте машины под старыми деревьями.

Что будет с температурой?

В субботу и воскресенье в Петербурге сохраняется комфортная погода. Ночью термометры покажут +9…+11 °C, а днем — приятные +14…+16 °C.

В понедельник из-за дождей станет холоднее. Дневная температура опустится до +12…+14 °C.

Ранее «Городовой» рассказывал, что погода в Петербурге обгоняет климатическую норму сразу на 4 градуса.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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