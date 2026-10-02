Выживут все: агроном Ксения Давыдова рассказала об особенностях зимовки многолетних хризантем

Многие современные цветоводы отказываются от выращивания хризантем ввиду сложности агротехники, в частности, из-за трудоемкости процесса их сохранения в зимний период.
Эксперт в области цветоводства Ксения Давыдова дала рекомендации по организации эффективной зимовки данных культур. Следует учитывать, что большинство сортов садовой хризантемы являются многолетниками с ежегодно отмирающей надземной частью.
Специалисты классифицируют растения на две группы:
- крупноцветковые, требующие особого температурного режима и неприспособленные к зимовке в средней полосе;
- мелкоцветковые, обладающие морозоустойчивостью до -15 градусов.
Как защитить растения
Для защиты хризантем от предстоящих заморозков рекомендуется использовать мульчирование измельченной древесной корой (слоем от пяти сантиметров), а также применять специализированный укрывной материал на дугах или еловый лапник.
Перед укрытием хризантем необходимо провести обрезку растения, удалив поврежденные, пораженные болезнью и неодревесневшие зеленые побеги. Весной, после таяния снежного покрова, требуется полная обрезка растений под корень.
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