Примерить сари, сварить чай масала и услышать древнюю оперу: за чем идти на фестиваль «Балтийский дом — 2026» в Петербурге

С 3 по 15 октября здесь пройдёт XXXVI Международный фестиваль «Балтийский дом».

Осень 2026 года в Санкт-Петербурге будет по-настоящему театральной. С 3 по 15 октября здесь пройдёт XXXVI Международный фестиваль «Балтийский дом».

Этот фестиваль устраивают ещё с 1991 года, и он давно стал главной площадкой для знакомства с мировым искусством. В этот раз зрителей ждёт нечто особенное.

Что такое «Фестиваль фестивалей»?

Девиз нового сезона — «Фестиваль фестивалей», сообщили в Комитет по культуре Петербурга. Организаторы решили собрать в Петербурге только лучшие спектакли.

Это постановки, которые уже стали хитами на других престижных смотрах и получили признание критиков.

Выбор такой концепции не случаен. В 2026 году «Балтийский дом» запускает масштабный проект — Ассоциацию театральных фестивалей России.

Она объединит организаторов по всей стране, чтобы развивать театральное движение вместе. Идею уже поддержали Союз театральных деятелей и премия «Золотая Маска».

Открытие: китайская опера и душевная драма

Честь открыть фестиваль выпала Шэньсийскому народному театру из Китая. Они привезут спектакль «Главная роль».

В основе постановки — роман писателя Чэнь Яня, который получил главную литературную награду Китая (Премию Мао Дуня). Это история обычной пастушки, которая прошла тяжелый путь и стала суперзвездой сцены.

Спектакль уникален тем, что соединяет психологическую драму и древнее искусство циньцян. Это один из самых старых видов китайской оперы — ему больше двух тысяч лет!

Он славится эмоциональным вокалом и яркими костюмами. Главную роль сыграет звезда молодой китайской сцены Лю Ли Юю.

9 ярких спектаклей со всей страны и мира

Всего в афише 9 постановках. В Петербург приедут театры из разных уголков России: Москвы, Новосибирска, Альметьевска, Рязани, Березников и Хакасии. Зарубежных гостей представят артисты из Китая и Индии.

Приятный бонус: перед каждым показом зрители смогут пообщаться с актерами и режиссерами в фойе. Они честно расскажут о жизни за кулисами и своих новых проектах.

Горловое пение, чай масала и индийское кино

«Балтийский дом» — это не только спектакли, но и праздник национальных культур:

11 октября пройдёт День Хакасии. Гостей ждут выставка, показ национальных нарядов и мастер-класс по знаменитому горловому пению.

пройдёт День Хакасии. Гостей ждут выставка, показ национальных нарядов и мастер-класс по знаменитому горловому пению. 12 октября в кинотеатре «Великан-парк» покажут лучшие современные индийские фильмы, завоевавшие мировые награды.

в кинотеатре «Великан-парк» покажут лучшие современные индийские фильмы, завоевавшие мировые награды. 13 октября всё пространство «Балтийского дома» погрузится в атмосферу Индии. Гостей научат правильно завязывать сари, готовить пряный чай масала и рисовать в традиционном стиле. Всех желающих угостят индийскими сладостями под живую музыку и танцы.

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