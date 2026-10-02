Примерить сари, сварить чай масала и услышать древнюю оперу: за чем идти на фестиваль «Балтийский дом — 2026» в Петербурге

Осень 2026 года в Санкт-Петербурге будет по-настоящему театральной. С 3 по 15 октября здесь пройдёт XXXVI Международный фестиваль «Балтийский дом».
Этот фестиваль устраивают ещё с 1991 года, и он давно стал главной площадкой для знакомства с мировым искусством. В этот раз зрителей ждёт нечто особенное.
Что такое «Фестиваль фестивалей»?
Девиз нового сезона — «Фестиваль фестивалей», сообщили в Комитет по культуре Петербурга. Организаторы решили собрать в Петербурге только лучшие спектакли.
Это постановки, которые уже стали хитами на других престижных смотрах и получили признание критиков.
Выбор такой концепции не случаен. В 2026 году «Балтийский дом» запускает масштабный проект — Ассоциацию театральных фестивалей России.
Она объединит организаторов по всей стране, чтобы развивать театральное движение вместе. Идею уже поддержали Союз театральных деятелей и премия «Золотая Маска».
Открытие: китайская опера и душевная драма
Честь открыть фестиваль выпала Шэньсийскому народному театру из Китая. Они привезут спектакль «Главная роль».
В основе постановки — роман писателя Чэнь Яня, который получил главную литературную награду Китая (Премию Мао Дуня). Это история обычной пастушки, которая прошла тяжелый путь и стала суперзвездой сцены.
Спектакль уникален тем, что соединяет психологическую драму и древнее искусство циньцян. Это один из самых старых видов китайской оперы — ему больше двух тысяч лет!
Он славится эмоциональным вокалом и яркими костюмами. Главную роль сыграет звезда молодой китайской сцены Лю Ли Юю.
9 ярких спектаклей со всей страны и мира
Всего в афише 9 постановках. В Петербург приедут театры из разных уголков России: Москвы, Новосибирска, Альметьевска, Рязани, Березников и Хакасии. Зарубежных гостей представят артисты из Китая и Индии.
Приятный бонус: перед каждым показом зрители смогут пообщаться с актерами и режиссерами в фойе. Они честно расскажут о жизни за кулисами и своих новых проектах.
Горловое пение, чай масала и индийское кино
«Балтийский дом» — это не только спектакли, но и праздник национальных культур:
- 11 октября пройдёт День Хакасии. Гостей ждут выставка, показ национальных нарядов и мастер-класс по знаменитому горловому пению.
- 12 октября в кинотеатре «Великан-парк» покажут лучшие современные индийские фильмы, завоевавшие мировые награды.
- 13 октября всё пространство «Балтийского дома» погрузится в атмосферу Индии. Гостей научат правильно завязывать сари, готовить пряный чай масала и рисовать в традиционном стиле. Всех желающих угостят индийскими сладостями под живую музыку и танцы.
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