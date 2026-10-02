Карусели, паровозик и тонны огней: как Петербург украсят к Новому году

Городские службы утвердили схемы рождественских ярмарок и начали готовить улицы к главному преображению года, сообщает "ДП" со ссылкой на документацию к электронному конкурсу на энергоснабжение Рождественской ярмарки.
Где развернется Рождественская ярмарка
Традиционно ярмарочный городок откроется в середине декабря и будет радовать жителей и гостей города до конца новогодних каникул. Основных локаций снова три:
Манежная площадь. Сердце праздника. Здесь зальют бесплатный ледовый каток, запустят нарядную карусель и пустят детский сказочный паровозик. Для него уже разметили специальный маршрут.
Вокруг вырастет целый городок из сотни домиков с уличной едой, горячими напитками и сувенирами.
Дворцовая площадь. Главным хитом здесь станет огромная двухскатная ледяная горка для катания на «ватрушках». Рядом установят яркие фотозоны и палатки с горячими перекусами.
Московская площадь. Сюда стоит ехать за творчеством и играми. На площади поставят сцену и два больших теплых шатра: в одном будут проводить мастер-классы для детей и взрослых, во втором — устраивать интерактивные программы.
Как засияет город: мосты, проспекты и скверы
На праздничную подсветку Петербурга уже выделили 490 миллионов рублей, писало издание. Монтаж световых конструкций начнется в ноябре.
Вот где будет красивее всего:
- Невский проспект: над главной магистралью снова зажгутся знакомые световые композиции «Цветок» и «Полукрыло».
- Дворцовый мост: переправу украсят светящимися ротондами.
- Литейный мост: над Невой засияют масштабные объемные звезды.
- Мост Александра Невского: опоры и пролеты украсят яркими световыми елочками.
- Александровский сад и Конногвардейский бульвар: деревья и аллеи превратят в сказочный светящийся лес с необычными фигурами и тоннелями из гирлянд.
Что полезно знать гостям ярмарки
- Вход и развлечения — бесплатные. За катание на катке на Манежной, карусели и горке на Дворцовой денег не берут (на каток и горку обычно действует электронная очередь или выдача бесплатных номерных билетов прямо на месте).
- Гастрономия. На ярмарках можно попробовать традиционные рождественские сладости: горячие трдельники, печеные яблоки, имбирные пряники и пряный безалкогольный сбитень.
- Безопасность и свет. За кулисами праздника спрячут мощные генераторы и распределительные электросети. Иллюминацию и обогрев павильонов подключат так, чтобы ярмарка работала без перебоев в любую погоду.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой.