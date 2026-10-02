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Карусели, паровозик и тонны огней: как Петербург украсят к Новому году

Опубликовано: 2 октября 2026 09:57
 Проверено редакцией
Карусели, паровозик и тонны огней: как Петербург украсят к Новому году
Карусели, паровозик и тонны огней: как Петербург украсят к Новому году
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Зима еще не наступила, а в Петербурге уже распланировали главные новогодние праздники.

Городские службы утвердили схемы рождественских ярмарок и начали готовить улицы к главному преображению года, сообщает "ДП" со ссылкой на документацию к электронному конкурсу на энергоснабжение Рождественской ярмарки.

Где развернется Рождественская ярмарка

Традиционно ярмарочный городок откроется в середине декабря и будет радовать жителей и гостей города до конца новогодних каникул. Основных локаций снова три:

Манежная площадь. Сердце праздника. Здесь зальют бесплатный ледовый каток, запустят нарядную карусель и пустят детский сказочный паровозик. Для него уже разметили специальный маршрут.

Вокруг вырастет целый городок из сотни домиков с уличной едой, горячими напитками и сувенирами.

Дворцовая площадь. Главным хитом здесь станет огромная двухскатная ледяная горка для катания на «ватрушках». Рядом установят яркие фотозоны и палатки с горячими перекусами.

Московская площадь. Сюда стоит ехать за творчеством и играми. На площади поставят сцену и два больших теплых шатра: в одном будут проводить мастер-классы для детей и взрослых, во втором — устраивать интерактивные программы.

Как засияет город: мосты, проспекты и скверы

На праздничную подсветку Петербурга уже выделили 490 миллионов рублей, писало издание. Монтаж световых конструкций начнется в ноябре.

Вот где будет красивее всего:

  • Невский проспект: над главной магистралью снова зажгутся знакомые световые композиции «Цветок» и «Полукрыло».
  • Дворцовый мост: переправу украсят светящимися ротондами.
  • Литейный мост: над Невой засияют масштабные объемные звезды.
  • Мост Александра Невского: опоры и пролеты украсят яркими световыми елочками.
  • Александровский сад и Конногвардейский бульвар: деревья и аллеи превратят в сказочный светящийся лес с необычными фигурами и тоннелями из гирлянд.

Что полезно знать гостям ярмарки

  1. Вход и развлечения — бесплатные. За катание на катке на Манежной, карусели и горке на Дворцовой денег не берут (на каток и горку обычно действует электронная очередь или выдача бесплатных номерных билетов прямо на месте).
  2. Гастрономия. На ярмарках можно попробовать традиционные рождественские сладости: горячие трдельники, печеные яблоки, имбирные пряники и пряный безалкогольный сбитень.
  3. Безопасность и свет. За кулисами праздника спрячут мощные генераторы и распределительные электросети. Иллюминацию и обогрев павильонов подключат так, чтобы ярмарка работала без перебоев в любую погоду.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге впервые оцифровали контроль за каждой качелью и горкой.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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