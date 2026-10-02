Городовой / Полезное / Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С клена листва облетела — зима вот-вот нагрянет: приметы погоды 5 октября Полезное
Скупаю мыло пачками в октябре: смешиваю с марганцовкой — показываю, зачем это делают опытные хозяйки Новости Петербурга
Семенами запасаемся в октябре: огурец, дающий урожай уже на 38 день — обильно плодоносит даже в северных регионах Новости Петербурга
16 удобных платформ и ровные переезды для авто: 5 октября на Бухарестскую возвращаются трамваи Новости Петербурга
Холодильник больше не размораживаю: опытный мастер проговорился о простом способе Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли

Опубликовано: 2 октября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли
Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли
Городовой ру
Деревни раньше отнюдь не утопали в зелени, земля была голой и деревья вырубали

Фотографии конца XIX века сохранили непривычную современному россиянину картину. Деревенский пейзаж включал дома, скот, домашнюю птицу. А вокруг домов — ни травинки. Почему земля выглядела голой, если в современных сёлах дворы зарастают бурьяном и борщевиком? Разъяснения дал автор канала "Популярная наука".

Основная причина — огромное количество домашних животных на свободном выпасе. Лошади вытаптывали землю так, что корни сорняков не могли пробиться через утрамбованный слой. Куры выклёвывали всё, что росло. Козы и вовсе съедали целиком кустарники. Это мнение подтвердил один из читателей в комментариях, рассказав о доме своего деда:

«Ответ хорошо известен всем жителям деревни. Скотина выедает зелень до земли, особенно козы. Козы и всю поросль деревьев выедают, и нижние ветки. Даже полынь сдирали, у них после этого молоко горчить начинало».

Дрова и сено

Растущую вокруг села траву косили на сено и подстилку для скота. Дерево, растущее у дома, давало тень, поддерживало в почве влажность. Сырость провоцировала и более быстрое гниение деревянного сруба, поэтому вблизи жилья старались деревья не оставлять. В избах было печное отопление, и их зачастую рубили на дрова.

В комментариях с таким аргументом не все согласились:

«Это, наверное, ваши предки вырубали яблони под окном, когда лень было в лес за дровами идти. А нормальный человек, который растил свой сад десяток лет, никогда не вырубит его, даже в мороз укутает!»

Пожарная безопасность

Голый двор означал безопасность. Сухостой и высокая трава легко загорались. В деревнях и теперь еще выкашивают периметр от забора на пять метров.

Где же была зелень

Пространство чётко зонировалось: в деревне — голые дворы и улицы, за ними — сады и огороды, а дальше — пашни, луга, сенокосы и лес. Идиллическая зелёная деревня с газонами и клумбами появилась уже в XX веке. А сегодня облик деревни снова изменился. Скотины в сёлах почти не осталось, и земля зарастает бурьяном.

Изображение создано при промощи ИИ

Читайте также:

Не бежать и не смотреть в глаза: как вести себя при встрече с медведем и что реально спасает жизнь

Режу бутылки из‑под воды — получаю роскошные парники, свежую зелень ем даже в сентябре

Пластиковые окна «плачут» уже в первую зиму: установщики не сказали вам одну важную вещь

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью