Почему в старину в деревнях не было травы и деревьев: простые правила, о которых позабыли

Фотографии конца XIX века сохранили непривычную современному россиянину картину. Деревенский пейзаж включал дома, скот, домашнюю птицу. А вокруг домов — ни травинки. Почему земля выглядела голой, если в современных сёлах дворы зарастают бурьяном и борщевиком? Разъяснения дал автор канала "Популярная наука".
Основная причина — огромное количество домашних животных на свободном выпасе. Лошади вытаптывали землю так, что корни сорняков не могли пробиться через утрамбованный слой. Куры выклёвывали всё, что росло. Козы и вовсе съедали целиком кустарники. Это мнение подтвердил один из читателей в комментариях, рассказав о доме своего деда:
«Ответ хорошо известен всем жителям деревни. Скотина выедает зелень до земли, особенно козы. Козы и всю поросль деревьев выедают, и нижние ветки. Даже полынь сдирали, у них после этого молоко горчить начинало».
Дрова и сено
Растущую вокруг села траву косили на сено и подстилку для скота. Дерево, растущее у дома, давало тень, поддерживало в почве влажность. Сырость провоцировала и более быстрое гниение деревянного сруба, поэтому вблизи жилья старались деревья не оставлять. В избах было печное отопление, и их зачастую рубили на дрова.
В комментариях с таким аргументом не все согласились:
«Это, наверное, ваши предки вырубали яблони под окном, когда лень было в лес за дровами идти. А нормальный человек, который растил свой сад десяток лет, никогда не вырубит его, даже в мороз укутает!»
Пожарная безопасность
Голый двор означал безопасность. Сухостой и высокая трава легко загорались. В деревнях и теперь еще выкашивают периметр от забора на пять метров.
Где же была зелень
Пространство чётко зонировалось: в деревне — голые дворы и улицы, за ними — сады и огороды, а дальше — пашни, луга, сенокосы и лес. Идиллическая зелёная деревня с газонами и клумбами появилась уже в XX веке. А сегодня облик деревни снова изменился. Скотины в сёлах почти не осталось, и земля зарастает бурьяном.
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