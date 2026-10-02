Как осенью обработать теплицу от кладоспориоза — и защитить конструкции с грунтом от инфекций

Кладоспориоз коварен: его споры спокойно переживают зиму в почве, на каркасе и в мельчайших щелях, а весной устраивают настоящий переполох на грядках.
Если осенью не разорвать этот цикл, летом придётся спасать урожай вместо того, чтобы радоваться ему. Грамотная дезинфекция — не формальность, а реальная страховка будущего сезона.
С чего начать: без уборки дальше не стоит браться
Сначала убирают все растительные остатки и сорняки — именно в них прячется основной запас инфекции. Только после этого моют покрытие и каркас раствором с дезинфицирующим эффектом. Такой порядок экономит силы: смывают грязь, а потом уже бьют по спорам препаратами.
Чем и как обработать: практичный набор средств
- Медьсодержащий раствор (примерно 100 г на 10 л воды) — пройтись по всем поверхностям, не пропуская стыки и щели; работать в сухую погоду при плюсовой температуре.
- Серная дымовая шашка — одна штука на 5 кубометров; после активации плотно закрыть теплицу на 24–48 часов, затем обязательно проветрить.
- Биопрепараты — пролить грунт через 1–2 недели после химии, чтобы вернуть почве полезную микрофлору.
- Известковое молоко — плотная побелка опор, стеллажей и стен кистью, без пропусков.
Когда успеть: ориентиры по регионам
Обработку проводят, пока воздух держится не ниже +10 °C, а почва — не ниже +8 °C. Важно закончить работы за 2–3 недели до устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль.
В Сибири это начало–середина сентября, в Поволжье и Центральной России — до второй декады октября, на юге — до начала октября.
Итог
Одна продуманная неделя осенью избавляет от множества тревог весной. Кладоспориоз не любит системный подход: уборка, мойка и грамотная обработка по плану дают устойчивый результат. Об этом рассказала опытный садовод Виктория Радзевская.
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