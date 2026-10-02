Не одна, а две прибавки: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды — на 6,8% и 3,3%

В 2027 году пенсионеров ждёт важное изменение: выплаты проиндексируют дважды. Такой шаг призван поддержать доходы пожилых граждан с учётом роста цен. Информация от властей даёт ориентир, на какую прибавку можно рассчитывать в новом году.
Когда и на сколько вырастут пенсии
С 1 февраля страховые пенсии поднимут на 6,8 % — размер соответствует фактической инфляции. Вторая волна повышения стартует 1 апреля: добавят ещё 3,3 %.
Такой двухэтапный подход помогает точнее подстроить выплаты под экономическую ситуацию и сгладить влияние подорожаний, отмечает источник.
Что важно знать получателям выплат
- индексация касается страховых пенсий и проводится для всех пенсионеров, в том числе работающих — их выплаты снова повышают с 2025 года;
- проценты зафиксированы на уровне официальных заявлений, но итоговая сумма зависит от индивидуального размера пенсии;
- перерасчёт сделают автоматически — подавать заявления не нужно;
- если есть сомнения по начислениям, можно запросить детализацию в СФР.
Вывод
Двойная индексация в 2027 году — значимая мера поддержки: она учитывает реальный рост цен и помогает сохранить покупательную способность пенсий. Важно следить за разъяснениями ведомств, чтобы понимать, как изменения отражаются на конкретных выплатах.
Мнение россиян
«Два повышения лучше, чем одно: хоть понемногу, но прибавка чувствуется в магазине», - сказала Ольга Николаевна из Пензы.
«Главное, чтобы индексация реально перекрывала рост цен, а не просто была на бумаге», - отметил Игорь Васильевич из Саранска.
«Хорошо, что не забыли про работающих пенсионеров — для многих это серьёзная поддержка», - подчеркнула Мария Викторовна из Москвы.
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