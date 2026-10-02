Optimization-2026: что Ozon, Wildberries и Т-Банк знают про SEO и GEO, а нейросеть — нет

Стратегию продвижения в нейросетях сегодня за полминуты напишет любой ChatGPT: гладко, уверенно, по пунктам. Но слепо верить ей нельзя.

Нейросеть не знает, что реально сработало, а что тихо провалилось у соседа по нише.

За прикладным опытом идут к тем, кто уже сделал это руками. 8–9 октября в Сколково топы крупных компаний расскажут о практике, которой редко делятся публично.

Зачем быть?

Чтобы увидеть, куда движется поиск, раньше рынка

«Лидеры в поиске» (8 октября): Head of SEO Ozon, Wildberries и Lamoda — Виктор Репин, Александр Рыжов и Сергей Коломийчук. Крупные игроки первыми замечают изменения в органике. Они расскажут, как перестраивают стратегию под десятки миллионов товаров и где сейчас видят точки роста.

Чтобы доказать руководству, что ИИ окупается. «AI и ИИ в бизнесе» (8 октября)

Иван Будник (М.Видео), Илья Фомичев (Альфа Страхование) и другие. Как выбрать задачи для внедрения ИИ и посчитать экономический эффект, а не рисовать красивые отчёты.

Чтобы снять с команды рутину

«Автоматизируй это немедленно! Кейсы, а не теория» (8 октября). Как сократить ручную работу, построить контент-завод и в разы ускорить сбор и кластеризацию семантики. Claude Code, Cursor, n8n и самописные решения, уже работающие на проде. Всё можно повторить у себя.

Чтобы не просесть на следующем апдейте

«Стратегии и тактики в SEO» (9 октября): Иван Ведом (Т-Банк), Максим Орлов (X5), Сергей Людкевич. Какие тактики помогают быстро реагировать на изменения алгоритмов и конкурентов.

Чтобы понять, видят ли вас нейросети, и научиться это измерять

«Исследования и практика в GEO» (9 октября): Дмитрий Севальнев (Пиксель Тулс), «КручуВерчу», «Ашманов и партнеры». Свежие исследования генеративного поиска и методы оценки видимости бренда в нейровыдаче.

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