Шахта отбойником и стройка вверх ногами: как Петербург пробивает путь к новым станциям

Петербургский метрополитен продолжает расти.

Работы кипят сразу на нескольких направлениях.

«Броневая»

На будущей Красносельско-Калининской (коричневой) линии завершили важный этап. Для станции «Броневая» полностью выкопали шахтный ствол № 846, сообщает канал "Подземник".

Это вертикальный бетонный колодец шириной 7 метров. Самое интересное — грунт на глубину копали вручную, обычными пневматическими отбойными молотками. Стенки шахты сразу укрепляли монолитным железобетоном, шаг за шагом уходя под землю.

Зачем нужна эта шахта? Это главный «вход» для подземных работ. Через шахту под землю будут подавать свежий воздух, спускать рабочих и крупные грузы.

Сейчас на поверхности завершают сборку гигантского кранового комплекса. Наверху уже поставили подъемную машину и накопительные бункеры. А внизу метростроители начали прорубать первый горизонтальный коридор — так называемую рассечку.

«Каменка»: станция, которую строят «наоборот»

На севере зелёной (Невско-Василеостровской) ветки за «Беговой» строят станцию «Каменка» (раньше её называли «Зоопарк»).

Здесь используют редкую технологию «сверху вниз». Представьте, что вы строите дом не с фундамента, а с крыши. Сначала по периметру будущей станции в землю заливают бетонные стены и вбивают мощные колонны на глубину 38 метров.

Затем прямо на земле заливают верхнюю крышку — плиту перекрытия. И только потом из-под этой плиты вынимают грунт, уходя всё глубже.

Почему строят именно так?

В Петербурге очень сложный, «плывущий» грунт. Технология не дает земле осыпаться и защищает соседние здания от просадки. Этим же методом раньше строили «Беговую», «Зенит» и «Дунайскую».

Сейчас на «Каменке» готово основание под верхнюю плиту. Чтобы ускорить вывоз земли, строители смонтировали специальную трубу. Через неё выкопанную породу сбрасывают прямо в основной тоннель.

Зачем эти станции городу?

«Каменка» станет спасением для стремительно растущего Приморского района. Она откроется в связке со станцией «Богатырская». В будущем «Каменка» станет пересадочной: с нее можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки.

станет спасением для стремительно растущего Приморского района. Она откроется в связке со станцией «Богатырская». В будущем «Каменка» станет пересадочной: с нее можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» фиолетовой ветки. «Броневая» войдет в состав нового подземного радиуса, который свяжет юго-запад Петербурга с центром и разгрузит переполненную красную ветку.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербурге появятся станции «Гавань» и «Морской фасад».