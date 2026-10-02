Успели измерить до пожара: 2000 «квадратов» огня не помешают восстановить Дом Миллера

Вечером 1 октября в самом центре Петербурга вспыхнул крупный пожар.

Загорелся доходный дом и особняк Карла Миллера — историческое здание на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича.

Огонь охватил 2000 квадратных метров. Горожане с тревогой следили за новостями: не потеряет ли город еще один шедевр? Власти уже дали ответ: здание обязательно спасут и восстановят.

Огонь в сердце города

Пожар тушили в сложнейших условиях. Здание старое, с деревянными перекрытиями и сложной планировкой, поэтому огонь распространялся стремительно. Сильно пострадали крыша и внутренние конструкции.

Контролировать ликвидацию последствий и дальнейшую судьбу дома губернатор поручил главе своей администрации Валерию Москаленко. Сейчас на месте идут проверки, в том числе правоохранительными органами, сообщили в Смольном.

Чем знаменит Дом Миллера

Это здание — неотъемлемая часть открыточного вида Исаакиевской площади. Оно стоит буквально в двух шагах от Манежа и собора.

История с XVIII века: Первые постройки на этом участке появились еще в конце 1700-х годов.

Первые постройки на этом участке появились еще в конце 1700-х годов. Братский проект: В 1870-х участок выкупил купец Карл Миллер. А перестроил его родной брат — известный архитектор Фердинанд Миллер. Именно тогда особняк получил свой нарядный и узнаваемый облик.

В 1870-х участок выкупил купец Карл Миллер. А перестроил его родной брат — известный архитектор Фердинанд Миллер. Именно тогда особняк получил свой нарядный и узнаваемый облик. Особый статус: В 2021 году дом официально признали памятником архитектуры регионального значения.

Как будут спасать памятник

Главный вопрос: можно ли вернуть дому первозданный вид после такого пожара?

Эксперты отвечают уверенно — да. Зданию повезло: до ЧП специалисты КГИОП успели составить подробнейший технический отчет. У реставраторов на руках есть:

детальные обмеры всех помещений;

свежие фотографии каждого элемента декора;

исторические чертежи и архивные документы.

Здание буквально знают по кирпичикам. Петербургская школа реставрации поднимала из руин целые пригороды — Петергоф, Павловск и Царское Село. Опыт восстановления сложных объектов после огня и разрушений у мастеров колоссальный.

Что будет со зданием дальше

Еще до пожара для особняка утвердили проект реставрации. Здание готовили к приспособлению под жилой дом с бережным сохранением всей истории.

Планы не меняются:

Дом восстановят в его историческом виде, каким его задумал Фердинанд Миллер. Сдвигать сроки из-за пожара не будут. Разрешение на работы действует до конца 2028 года — к этому моменту леса со здания должны исчезнуть.

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