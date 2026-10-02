Успели измерить до пожара: 2000 «квадратов» огня не помешают восстановить Дом Миллера

Загорелся доходный дом и особняк Карла Миллера — историческое здание на углу Исаакиевской площади и улицы Якубовича.
Огонь охватил 2000 квадратных метров. Горожане с тревогой следили за новостями: не потеряет ли город еще один шедевр? Власти уже дали ответ: здание обязательно спасут и восстановят.
Огонь в сердце города
Пожар тушили в сложнейших условиях. Здание старое, с деревянными перекрытиями и сложной планировкой, поэтому огонь распространялся стремительно. Сильно пострадали крыша и внутренние конструкции.
Контролировать ликвидацию последствий и дальнейшую судьбу дома губернатор поручил главе своей администрации Валерию Москаленко. Сейчас на месте идут проверки, в том числе правоохранительными органами, сообщили в Смольном.
Чем знаменит Дом Миллера
Это здание — неотъемлемая часть открыточного вида Исаакиевской площади. Оно стоит буквально в двух шагах от Манежа и собора.
- История с XVIII века: Первые постройки на этом участке появились еще в конце 1700-х годов.
- Братский проект: В 1870-х участок выкупил купец Карл Миллер. А перестроил его родной брат — известный архитектор Фердинанд Миллер. Именно тогда особняк получил свой нарядный и узнаваемый облик.
- Особый статус: В 2021 году дом официально признали памятником архитектуры регионального значения.
Как будут спасать памятник
Главный вопрос: можно ли вернуть дому первозданный вид после такого пожара?
Эксперты отвечают уверенно — да. Зданию повезло: до ЧП специалисты КГИОП успели составить подробнейший технический отчет. У реставраторов на руках есть:
- детальные обмеры всех помещений;
- свежие фотографии каждого элемента декора;
- исторические чертежи и архивные документы.
Здание буквально знают по кирпичикам. Петербургская школа реставрации поднимала из руин целые пригороды — Петергоф, Павловск и Царское Село. Опыт восстановления сложных объектов после огня и разрушений у мастеров колоссальный.
Что будет со зданием дальше
Еще до пожара для особняка утвердили проект реставрации. Здание готовили к приспособлению под жилой дом с бережным сохранением всей истории.
Планы не меняются:
- Дом восстановят в его историческом виде, каким его задумал Фердинанд Миллер.
- Сдвигать сроки из-за пожара не будут.
- Разрешение на работы действует до конца 2028 года — к этому моменту леса со здания должны исчезнуть.
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