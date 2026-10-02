Математический тест на логику: сможете решить простой пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?

Математика сопровождает нас повсюду: в магазине, в планировании дня, даже в кулинарии. Даже простые примеры заставляют мозг работать и подмечать детали. Хотите проверить свою внимательность? Попробуйте решить пример без калькулятора.
Условие
4(8 − 6) — 3(12 − 10) = ?
Порядок действий: где прячется ошибка
- Сначала вычисляем то, что в скобках: 8 − 6 = 2 и 12 − 10 = 2. Теперь выражение выглядит так: 4 × 2 − 3 × 2.
- Умножаем: 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6.
- Остаётся вычитание: 8 − 6 = 2.
- Ответ — 2.
Если же начать с вычитания или перепутать последовательность, результат получится другим. Спешка здесь — главный враг.
Удивительная симметрия чисел
А теперь интересный факт. Если возвести в квадрат число 111 111 111 (девять единиц), получится 12 345 678 987 654 321. Цифры сначала растут от 1 до 9, а затем убывают от 8 до 1 — идеальная симметрия. Такая же закономерность работает с меньшим количеством единиц: 11 × 11 = 121, 111 × 111 = 12 321. Это напоминает, что математика не только строга, но и красива.
Простые примеры учат внимательности, а числовые закономерности открывают неожиданные связи.
Фото: Сгенерировано ИИ
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