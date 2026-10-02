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Математический тест на логику: сможете решить простой пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?

Опубликовано: 2 октября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Математический тест на логику: сможете решить простой пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?
Математический тест на логику: сможете решить простой пример 4(8 — 6) — 3(12 — 10) = ?
Городовой ру
Пример кажется простым, но многие ошибаются на порядке действий. Проверьте себя и решите без калькулятора.

Математика сопровождает нас повсюду: в магазине, в планировании дня, даже в кулинарии. Даже простые примеры заставляют мозг работать и подмечать детали. Хотите проверить свою внимательность? Попробуйте решить пример без калькулятора.

Условие

4(8 − 6) — 3(12 − 10) = ?

Порядок действий: где прячется ошибка

  1. Сначала вычисляем то, что в скобках: 8 − 6 = 2 и 12 − 10 = 2. Теперь выражение выглядит так: 4 × 2 − 3 × 2.
  2. Умножаем: 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6.
  3. Остаётся вычитание: 8 − 6 = 2.
  4. Ответ — 2.

Если же начать с вычитания или перепутать последовательность, результат получится другим. Спешка здесь — главный враг.

Удивительная симметрия чисел

А теперь интересный факт. Если возвести в квадрат число 111 111 111 (девять единиц), получится 12 345 678 987 654 321. Цифры сначала растут от 1 до 9, а затем убывают от 8 до 1 — идеальная симметрия. Такая же закономерность работает с меньшим количеством единиц: 11 × 11 = 121, 111 × 111 = 12 321. Это напоминает, что математика не только строга, но и красива.

Простые примеры учат внимательности, а числовые закономерности открывают неожиданные связи.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Евгения Сухова
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