Почему в финских домах тепло в любой мороз: дело не в батареях, а в том, что у нас часто забывают

Секрет теплого пола в Финляндии - батареи тут ни при чем

Если батареи в квартире или доме являются горячими, то не стоит ожидать, что пол будет теплым. В такой ситуации принято винить отопительный прибор, но реальные причины заключаются в другом. Исправить неприятность получится с помощью метода, который пользуется популярностью в Финляндии.

Почему батареи не могут гарантировать теплый пол

Поверхность пола не имеет связи с температурой воздуха, поэтому здесь нужно учитывать множество факторов. Большое значение имеют мостики холода, отсутствие утепленного перекрытия и прочие причины. Из-за этого в квартире может быть тепло, но пол остается ледяным.

Подробнее о финском подходе

В Финляндии наблюдается весьма холодный климат, но местные нашли способ, который позволит решить проблему. Изначально они занимаются уменьшением теплопотери. Огромное значение имеет теплоизоляция. На этом вопросе точно нельзя экономить.

Внимание нужно уделить не только полу, но тем местам, где он имеет соединение со стенами. Теплоизоляция должна быть качественной, ведь на этом вопросе точно нельзя экономить, сообщает sibkray.ru.

Почему теплый пол не является панацеей

Теплый пол нагревает только поверхность покрытия, а теплоизоляция помогает сохранить тепло. Если в квартире или доме имеются теплопотери, то установка теплого пола лишь приведет к затратам и прочим проблемам.

Что нужно сделать в загородном доме

В собственном доме нужно изучить состояние фундамента, пола и перекрытий. Часто причиной являются места соединений стен и напольного покрытия, поэтому нужно осмотреть и их. Только после этого можно решать проблему.

Что нужно сделать в квартире

Изначально нужно переговорить с соседями, что позволит понять, является ли проблема общей. После этого необходимо обратиться в управляющую компанию. Если холодный пол наблюдается и в других квартирах, то вы вряд ли сможете решить ее сами.

Вывод

Если пол является холодным даже при нормальном нагреве батарей, то не стоит сразу заниматься установкой теплого пола. Лучше всего уделить время теплоизоляции. Когда этот вопрос будет решен, то в квартире сразу будет тепло.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова наблюдала подобную проблему у родственников в частном доме. Пол там был настолько холодным, что трудно было ходить даже в теплых носках. Для решения неприятности достаточно было заглянуть в подпол. Он сильно промерзал, поэтому потребовалось частичное утепление.

Фото: Сгенерировано ИИ

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