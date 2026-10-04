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Щедрый урожай рябины - к трескучим морозам: когда ждать зиму - предскажет погода на 7 октября

Опубликовано: 4 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Щедрый урожай рябины - к трескучим морозам: когда ждать зиму - предскажет погода на 7 октября
Щедрый урожай рябины - к трескучим морозам: когда ждать зиму - предскажет погода на 7 октября
Городовой ру
По народному календарю 7 октября - день Феклы Запрядальницы

День для свадеб и сбора боровиков. 7 октября в народном календаре — день Феклы Запрядальницы, или Заревницы, в православной традиции — святой мученицы Феклы Иконийской. По приметам на этот день угадывали, какой будет зима.

В этот день женщины начинали прясть. Считалось, что такая работа сулит удачу в домашних делах. Крестьяне верили, что все, что завязано на Феклу, развязать не получится, поэтому часто в этот день женихи и невесты связывали себя узами брака в надежде на счастливую долгую семейную жизнь.

7 октября частенько варили борщ из свежей свеклы, а хлебом из пшеничной муки нового помола не угощали чужих. Согласно поверью, это помогало сохранить счастье и достаток в доме. На Феклу ходили по грибы, искали боровики.

Приметы погоды

7 октября судили о предстоящей зиме. О том, что она будят мягкой, говорило обилие желудей. Если листва еще не облетела, то зима придет не скоро. Если птицы низко летают, то наоборот, будет ранней. Суровую, морозную зиму предвещал ветреный день, щедрый урожай рябины и необычно крупные муравейники.

Старались в этот день не грустить и не плакать — считалось, что тоска, пережитая в этот день, растянется на целый год. А беспорядок в доме, по поверью, мог накликать тяжёлые времена.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал: с клена листва облетела — зима вот-вот нагрянет: приметы погоды 5 октября

Автор:
Артем Петров
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