До 15 октября готовлю пионы к зиме: 7 простых, но важных шагов, чтобы они пережили холода без потерь

Пионы отцвели, но это не значит, что о них можно забыть.

Пионы давно отцвели, листва пожелтела и полегла. Август и сентябрь — время делить и пересаживать кусты, а октябрь — завершающий этап подготовки к холодам. От того, как вы позаботитесь о растениях сейчас, зависит их зимовка и будущее цветение.

Полив, подкормка и обрезка

После цветения пионы продолжают поливать: именно тогда закладываются почки возобновления. После каждого полива или дождя почву вокруг куста рыхлят, чтобы корни дышали. Через 2–3 недели после цветения, но не позже чем за месяц до обрезки, растения подкармливают костной мукой, золой или минеральными удобрениями с калием и фосфором. Деление и пересадку заканчивают до середины сентября. Важно следить за точкой роста: она не должна заглубляться более чем на 5 см, иначе куст будет плохо цвести. Если точка роста ушла вниз, аккуратно отгребите лишнюю землю.

Обрезку не делают слишком рано. Листву травянистых пионов срезают после первых заморозков, когда куст развалится. Можно оставить пеньки 5–10 см, но лучше срезать вровень с землёй и сжигать листья, чтобы не распространять ржавчину и другие болезни. Если листья остаются зелёными, обрезку можно отложить до сентября — они ещё питают корни.

Окучивание, мульча и укрытие

В первой половине осени, до 15 октября, пионы окучивают на высоту 10–15 см. Для мульчи подойдут садовая земля, песок, хвоя, солома, сухие листья или мох-сфагнум. Мох содержит карболовую кислоту, которая защищает от гнилостных заболеваний. Навоз использовать нельзя — он провоцирует гниение. Древовидные пионы тоже мульчируют, а стебли связывают в первой декаде октября, чтобы их не поломало снегом. Если зимы морозные и малоснежные, кусты укрывают нетканым материалом, мешковиной или лапником. Молодые посадки первых трёх лет укрывают обязательно. Весной, как только земля оттает, укрытие снимают, чтобы избежать выпревания.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит пионы так уже несколько лет. Она заметила: если обрезать листья слишком рано, куст хуже зимует. Поэтому дожидается первых заморозков. Для мульчи она использует мох-сфагнум — он не гниёт и защищает от грибка. Совет: не укрывайте пионы плёнкой, она не пропускает воздух. Лучше лапник или мешковина.

Пионы требуют внимания осенью, но эти семь шагов не отнимут много времени. Зато весной кусты дружно пойдут в рост и порадуют пышным цветением.

Фото: Сгенерировано ИИ

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