Счета зашкаливали, пока не выкинула 1 прибор из квартиры - вот что действительно «жрет» свет

Как снизить счета за электричество

Многие пытаются снизить счета за электричество, меняют лампочки и следят за режимами стирки. Но не все знают, что один привычный прибор на кухне съедает до трети затрат. Речь идет об электрочайнике. Проверьте свои привычки и узнайте, как заметно сэкономить.

Оцените затраты электрочайника

Привычный кухонный помощник — один из самых энергоемких приборов. Его мощность варьируется от 1500 до 2500 Вт. Используется он по нескольку раз в день. Большинство наливает больше воды, чем нужно, и тратит электричество впустую. Быстрый нагрев создает высокую нагрузку на сеть.

Проверьте альтернативы

Одна хозяйка заменила электрочайник на кастрюлю с водой и газовую плиту. Через месяц счет за электроэнергию снизился на 60%. Экономия оказалась ощутимее, чем от замены освещения. Адаптация прошла легко, неудобств в быту не возникло. Если газа нет, используйте термопот: он экономичнее при частом потреблении кипятка. Приобретите модель мощностью до 1500 Вт. Ищите технику с функцией экономного кипячения или автоотключения.

Пересмотрите привычки

Начинайте с простого: наливайте в чайник ровно столько воды, сколько нужно. Не кипятите полный объем ради одной чашки. Отключайте прибор сразу после закипания. Иногда путь к экономии — не покупка новых устройств, а пересмотр привычек. Отказ от электрочайника помог одной семье снизить расходы почти вдвое. Попробуйте, и ваши счета станут легче.