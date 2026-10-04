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Не варю, а жарю - овсянная каша от жены Шаляпина: вкусный завтрак за 5 минут - Прохор оценил

Опубликовано: 4 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Не варю, а жарю - овсянная каша от жены Шаляпина: вкусный завтрак за 5 минут - Прохор оценил
Не варю, а жарю - овсянная каша от жены Шаляпина: вкусный завтрак за 5 минут - Прохор оценил
Городовой ру
Как приготовить овсяную кашу, которая нравится Прохору Шаляпину

Овсянка на завтрак может быть не только полезной, но и по-настоящему вкусной. Ольга Вашурина поделилась способом, который делает кашу рассыпчатой за короткое время. Секрет кроется в предварительной подготовке хлопьев и правильном запаривании. Освойте простой метод и приготовьте сытный завтрак с грибами и авокадо. Этот рецепт в соцсетях оценил Прохор Шаляпин, пишет UssurMedia.

Подготовьте овсянку

Возьмите хлопья долгой варки и воду. Прокалите овсянку в сухой кастрюле, чтобы убрать лишнюю шелуху. Это улучшит текстуру и придаст более интересный вкус. Промойте хлопья в холодной воде. Залейте водой в пропорции 1:2 и поставьте на плиту.

Запарьте кашу

Дождитесь закипания и варите еще 5 минут. Выключите огонь и накройте крышкой без отверстий или фольгой. Оставьте кашу запариваться на 20 минут. За это время она дойдет до готовности и станет рассыпчатой. Не перемешивайте массу без необходимости.

Добавьте грибы и авокадо

Для несладкого варианта подготовьте вешенки, белые грибы или шампиньоны, трюфельное масло, сушеный тимьян, авокадо и куриное яйцо. Порежьте грибы небольшими кубиками. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, положите тимьян, грибы и специи. Добавьте трюфельное масло и кашу, перемешайте. Нарежьте половинку авокадо как стейк и пожарьте на сковороде. Сверху положите яйцо-пашот.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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