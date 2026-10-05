День отца 2026: когда отмечают в России и что подарить, чтобы папа растаял

Как отметить День отца, чтобы праздник получился по-настоящему теплым

День отца в нашей стране — праздник сравнительно молодой: его официально утвердили в 2021 году. Отмечают его ежегодно в третье воскресенье октября — в 2026-м это будет 18 октября.

Хотя день не выходной, всё больше семей стараются выделить время, чтобы поблагодарить пап и показать, как они важны.

Как появился праздник

Инициатором выступил Минтруд, а 4 октября 2021 года президент подписал указ об учреждении Дня отца — ради укрепления семьи и признания роли отцов в воспитании детей. Впервые праздник отметили 17 октября того же года, и с тех пор традиция понемногу приживается.

Идеи для поздравления: простые и душевные

Главное в этот день — внимание, а формат можно подобрать любой. Вот что чаще всего считают удачным вариантом:

совместный день: прогулка, рыбалка, поход в любимое кафе или просто спокойный вечер дома;

подарок по интересам: книга, вещь для хобби, полезный гаджет либо что-то тёплое к наступающим холодам;

эмоции вместо вещей: семейный ужин, поездка или даже короткое видео с искренними словами.

День отца в мире: разные традиции

В разных странах праздник отмечают по-своему: в Финляндии навещают могилы и устраивают семейные застолья, в Австралии устраивают пикники, в Италии дарят парфюм и сувениры, а в Японии делают акцент на воспитании мужества и дарят мальчикам символические подарки. В США традиция зародилась ещё в 1910 году, а национальным праздником стала в 1966-м.

Короткий вывод

День отца — повод сказать спасибо тем, кто поддерживает и направляет. Праздник ещё молодой, поэтому каждая семья может придумать свою традицию. Главное — тепло и искренность, а не масштаб торжества.

Мнение россиян

«Для меня День отца — это про обычные моменты: посидеть рядом, поговорить без спешки, просто побыть семьёй», - поделилась мнением Ольга из Казани. «Хочется, чтобы этот праздник не превращался в “обязаловку” с подарками, а оставался днём, когда можно спокойно сказать “спасибо”», - рассказала Ирина из Москвы. «Даже короткая открытка или звонок — уже знак, что ты помнишь и ценишь», - отметил Иван из Твери.

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