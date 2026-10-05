Пицца из лаваша с ветчиной и баклажанами — обалденный ужин будет готов за 15 минут

Рецепт пиццы из лаваша с ветчиной и баклажанами станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции. Сочетание нежного лаваша, обжаренных баклажанов, ветчины и расплавленного сыра обеспечивает высокие вкусовые качества, гарантируя популярность данного блюда среди ваших гостей.
Ингредиенты:
- Тонкий лаваш — 2 листа;
- Ветчина — 100 г;
- Баклажан — 1 шт.;
- Твердый сыр — 100 г;
- Томатный соус — 3 ст. л.;
- Оливковое масло — 1 ч. л.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Свежий базилик — для подачи.
Инструкция по приготовлению:
Баклажан нарежьте тонкими кружочками, посолите и оставьте на 10 минут для удаления горечи. После промывания обжарьте овощи на сковороде с добавлением небольшого количества оливкового масла.
Разместите лаваш на противне, нанесите томатный соус, равномерно распределите подготовленные баклажаны, ломтики ветчины и тертый сыр.
Выпекайте пиццу в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 минут до расплавления сыра и появления хрустящей корочки на краях лаваша. Рекомендуется подавать блюдо в горячем виде, дополнив его листьями свежего базилика.
Фото сгенерировано ИИ
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