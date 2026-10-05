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Пицца из лаваша с ветчиной и баклажанами — обалденный ужин будет готов за 15 минут

Опубликовано: 5 октября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Пицца из лаваша с ветчиной и баклажанами — обалденный ужин будет готов за 15 минут
Пицца из лаваша с ветчиной и баклажанами — обалденный ужин будет готов за 15 минут
Городовой ру
Простая пицца без заморочек

Рецепт пиццы из лаваша с ветчиной и баклажанами станет отличным дополнением к вашей кулинарной коллекции. Сочетание нежного лаваша, обжаренных баклажанов, ветчины и расплавленного сыра обеспечивает высокие вкусовые качества, гарантируя популярность данного блюда среди ваших гостей.

Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш — 2 листа;
  • Ветчина — 100 г;
  • Баклажан — 1 шт.;
  • Твердый сыр — 100 г;
  • Томатный соус — 3 ст. л.;
  • Оливковое масло — 1 ч. л.;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Свежий базилик — для подачи.

Инструкция по приготовлению:

Баклажан нарежьте тонкими кружочками, посолите и оставьте на 10 минут для удаления горечи. После промывания обжарьте овощи на сковороде с добавлением небольшого количества оливкового масла.

Разместите лаваш на противне, нанесите томатный соус, равномерно распределите подготовленные баклажаны, ломтики ветчины и тертый сыр.

Выпекайте пиццу в предварительно разогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 15 минут до расплавления сыра и появления хрустящей корочки на краях лаваша. Рекомендуется подавать блюдо в горячем виде, дополнив его листьями свежего базилика.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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