Не куст, а томатный завод — выдает мясистые помидоры как заведенный даже в фитофторный год: мечта для занятых дачников

Томат «Настенька» — для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю: компактный куст, стойкость к фитофторе и мясистые плоды без ежедневных хлопот.

Есть сорта, которые требуют постоянного внимания: подвязка, пасынкование, формировка. А есть томаты для тех, кто приезжает на дачу раз в неделю, но всё равно хочет собрать нормальный урожай. Один из таких — «Настенька».

Почему сорт подходит занятым дачникам

«Настенька» — детерминантный штамбовый томат. Куст компактный, не превращается в двухметровую конструкцию из верёвок и опор. Растение само останавливает рост после закладки определённого количества кистей. Это заметно упрощает уход, особенно в открытом грунте. Сорт выращивают и под укрытием, и без него. Среди его плюсов — повышенная устойчивость к фитофторозу и способность плодоносить даже при капризной погоде. Совсем забывать о кусте не стоит: при большой нагрузке ветвям может понадобиться опора, а слишком густые заросли лучше немного проредить.

Плоды и маленькие хитрости ухода

Главное достоинство «Настеньки» — вкус. Плоды мясистые, не «пластиковые», хороши и для свежих салатов, и для соусов, лечо, густого сока. Если лето солнечное, а растение не перекармливать азотом, вкус получается насыщеннее. Полезно замульчировать землю под кустами соломой или сухой травой: меньше почвы попадает на нижние листья, дольше держится влага, реже приходится полоть. Поливать лучше под корень, не устраивая кусту душ сверху.

Личный опыт автора «Городового» Евгении Суховой

Евгения Сухова выращивает «Настеньку» на даче, куда приезжает раз в неделю. Она не подвязывает кусты к высоким шпалерам, а ставит низкие колышки. Её совет: при посадке добавьте в лунку горсть золы и компоста, а после завязывания плодов раз в две недели подкармливайте монофосфатом калия. Тогда томаты наливаются быстрее и не жируют. Результат — урожай до холодов при минимуме хлопот.

«Настенька» — надёжный выбор для тех, кто ценит время. Компактный куст, стойкость к болезням и вкусные плоды делают её удачным сортом для дачи выходного дня.

Фото: Сгенерировано ИИ

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