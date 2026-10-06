Пенсионерам 1953–1966 годов рождения может прийти на карту разовая выплата: как ее получить

Многие годы работы остаются в трудовой книжке, но не все они превратились в пенсионные накопления.

В 2002–2004 годах часть взносов действительно шла на накопительную часть, однако получить эти деньги могут далеко не все. Одни обнаруживают на счете круглую сумму, другие — пустоту. Разберитесь, от чего это зависит и как проверить свои средства.

Кто попал в систему

Накопительная часть формировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения. Также в список входят граждане 1967 года рождения и моложе, участники программы софинансирования и владельцы маткапитала, направившие его на пенсию.

Но работа сама по себе ничего не гарантирует. Если трудовой договор был неофициальным или работодатель не перечислял взносы, накоплений на счете не появится.

Как решают, дать одной суммой или платить ежемесячно

Сумму накоплений делят на 270 месяцев — это ожидаемый период выплаты в 2026 году. Полученную цифру сравнивают с порогом: 10% федерального прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум составляет 16 288 рублей, значит порог — 1 628,80 рубля в месяц.

Если расчетная выплата не превышает этот порог, деньги переводят одним платежом. Это касается накоплений примерно до 439 776 рублей. Если сумма больше — назначают ежемесячную накопительную пенсию.

Что изменилось в 2026 году

Срочная выплата доступна не всем. Она предусмотрена только для добровольных взносов и маткапитала. Средства, сформированные за счет обязательных отчислений работодателя в 2002–2004 годах, под этот механизм не попадают.

Срок рассмотрения заявления — не более 10 рабочих дней. При положительном решении деньги поступают в текущем месяце.

Как действовать

Начните с выписки о состоянии индивидуального лицевого счета. Получить ее можно через Госуслуги или в клиентской службе СФР. Если средства в НПФ — обращаться нужно напрямую в фонд.

Заявление подают через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу фонда. Автоматически деньги не приходят — заявление обязательно.

Полезный совет: не откладывайте проверку. Сверки баз данных периодически завершаются, и при технических ошибках можно потерять свои средства.

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