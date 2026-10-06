Народные приметы на Иоанна Богослова: дождь 9 октября - будет сыро три недели

Чтобы предсказать, когда придет зима, крестьяне следили за изменениями в природе

В народном календаре 9 октября — день Иоанна Богослова, или Ивана Путника. Чтобы предсказать, когда придет зима, крестьяне следили за изменениями в природе.

Если 9 октября выпадал первый снег, считалось, что настоящая зима придёт через 40 дней. Если первый снег ложился, когда на вишне ещё оставались листья, зима ожидалась ранней.

Если с утра шел дождь и мокрый снег, то дождей ждали три недели подряд. Делали по нему и более длительный прогноз, на месяцы вперед: мокрый снег с дождём сулил три сильные оттепели в январе.

А тёплая и солнечная погода предвещала холодный и дождливый июнь в следующем году.



Приметы давали прогноз и на следующий день.

Розовый закат — на утро будет сильный ветер.

Белые тучи на закате — следующий день будет пасмурным.

Ночью ярко светят звёзды — к хорошей погоде, звезды едва видно — к дождю или снегу.

Сильный ветер 9 октября — к скорому снегопаду.

Что нельзя было делать на Иоанна Богослова

В день Ивана Путника старались не ссориться, не работать после обеда, не отправляться в путь после заката и не надевать старую обувь, чтобы не навлечь череду неудач. Не ели лук и чеснок, чтобы не беспокоили дурные сны.

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