Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней: приметы на 8 октября - день Сергия Радонежского

Что сулит народный календарь 8 октября

По народному календарю 8 октября — день Сергея Капустника, для православных это день преподобного Сергия Радонежского. По погоде 8 октября делали прогноз на зиму и весну.

Крестьяне заметили — какая погода 8 октября, такая же будет и 8 апреля. Если день выдавался ясным и теплым, то хорошая погода должна была продержаться до начала ноября.

Приметы погоды 8 октября

Если в этот день выпадал первый снег, то ожидали, что зима будет ранней, а через 40 дней придет настоящее похолодание.

Если первый снег лег на сухую землю, то быстро растает.

Утренний иней на траве сулил наступление морозов ровно через три недели.

Если листва с березы еще не опала, предсказывали, что снег ляжет поздно.

Если к этому дню журавли уже улетели на юг, то через неделю, на Покров, ждали морозов.

По направлению ветра 8 октября угадывали, какой будет зима: северный — к похолоданию, южный — к потеплению, западный — к сильным снегопадам, восточный — к слякоти.



День считался удачным для заготовки капусты — ее рубили и квасили, а также капустные листья давали скоту. Считалось, что они защитят животных от болезней.

Что касается запретов, то в этот день запрещалось подслушивать чужие разговоры, злословить, завидовать и лениться. Не принято было делиться планами, чтобы не спугнуть удачу.

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