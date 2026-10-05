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Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней: приметы на 8 октября - день Сергия Радонежского

Опубликовано: 5 октября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней: приметы на 8 октября - день Сергия Радонежского
Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней: приметы на 8 октября - день Сергия Радонежского
Городовой ру
Что сулит народный календарь 8 октября

По народному календарю 8 октября — день Сергея Капустника, для православных это день преподобного Сергия Радонежского. По погоде 8 октября делали прогноз на зиму и весну.

Крестьяне заметили — какая погода 8 октября, такая же будет и 8 апреля. Если день выдавался ясным и теплым, то хорошая погода должна была продержаться до начала ноября.

Приметы погоды 8 октября

  • Если в этот день выпадал первый снег, то ожидали, что зима будет ранней, а через 40 дней придет настоящее похолодание.
  • Если первый снег лег на сухую землю, то быстро растает.
  • Утренний иней на траве сулил наступление морозов ровно через три недели.
  • Если листва с березы еще не опала, предсказывали, что снег ляжет поздно.
  • Если к этому дню журавли уже улетели на юг, то через неделю, на Покров, ждали морозов.

По направлению ветра 8 октября угадывали, какой будет зима: северный — к похолоданию, южный — к потеплению, западный — к сильным снегопадам, восточный — к слякоти.

День считался удачным для заготовки капусты — ее рубили и квасили, а также капустные листья давали скоту. Считалось, что они защитят животных от болезней.

Что касается запретов, то в этот день запрещалось подслушивать чужие разговоры, злословить, завидовать и лениться. Не принято было делиться планами, чтобы не спугнуть удачу.

Изображение создано при помощи ИИ

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Автор:
Артем Петров
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