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Закуска за 10 минут: трем три продукта и на лаваш - сохраните для новогоднего меню

Опубликовано: 7 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Закуска за 10 минут: трем три продукта и на лаваш - сохраните для новогоднего меню
Закуска за 10 минут: трем три продукта и на лаваш - сохраните для новогоднего меню
Городовой ру
Помимо привычных и традиционных салатов на новогоднем столе должны быть и закуски.

Лучше всего приготовить те, что не потребуют много времени, зато всеми гостями будут встречены с удовольствием.

Один из таких беспроигрышных вариантов – рулетики с крабовыми палочками. Готовятся они без мороки, зато разлетаются со стола в первую очередь.

Подготовьте начинку

Отварите 5 яиц вкрутую, натрите их на терке вместе с 200 г крабовых палочек и 200 г твердого сыра.

Для соуса смешайте 150 г майонеза, два отжатых зубчика чеснока и рубленую зелень. Возьмите лук и укроп. Соедините все компоненты в одной миске и перемешайте до однородности.

Соберите рулет

Возьмите два лаваша. Положите первый лист на стол и выложите половину массы. Ложкой разровняйте начинку по всей поверхности. Накройте вторым листом лаваша и распределите остаток начинки. Аккуратно сверните рулет, стараясь не порвать тонкое тесто. Плотно прижмите края.

Охладите перед подачей

Отправьте закуску в холодильник на два часа. За это время лаваш пропитается соусом, а вкус станет более ярким. Нарежьте рулет порционными кусочками перед самой подачей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Алина Владимирова
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