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Салат с красной фасолью – обязательное угощение в Новый год: задобрим Огненную Козу

Опубликовано: 5 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Салат с красной фасолью – обязательное угощение в Новый год: задобрим Огненную Козу
Салат с красной фасолью – обязательное угощение в Новый год: задобрим Огненную Козу
Городовой ру
Какой салат приготовить на Новый год

2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Традиционно считается, что чтобы заручиться поддержкой покровительницы года, стоит позаботиться о праздничном меню заранее. Символу года понравятся спокойные, но выразительные блюда с яркими акцентами. Один из салатов, который украсит новогодний стол, — «Страстная нежность» с красной фасолью.

Ингредиенты

Подготовьте банку красной фасоли, половину килограмма куриного филе, пять яиц и 200 г моркови по-корейски. Возьмите пачку сухариков, свежую зелень и майонез по вкусу. Такой набор доступен и найдется в любом магазине.

Приготовление

Отварите куриное филе до готовности и нарежьте небольшими кубиками. Отварные яйца измельчите таким же способом. Слейте жидкость из банки с фасолью. Соедините в глубокой миске фасоль, курицу и яйца. Добавьте морковь по-корейски и сухарики. Мелко порубите свежую зелень и отправьте к остальным продуктам.

Подача

Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль или специи. Переложите закуску в красивый салатник. Украсьте веточкой зелени и подавайте к столу. Яркий вкус и насыщенный вид оценят и гости, и символ года.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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