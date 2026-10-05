Салат с красной фасолью – обязательное угощение в Новый год: задобрим Огненную Козу

2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Традиционно считается, что чтобы заручиться поддержкой покровительницы года, стоит позаботиться о праздничном меню заранее. Символу года понравятся спокойные, но выразительные блюда с яркими акцентами. Один из салатов, который украсит новогодний стол, — «Страстная нежность» с красной фасолью.
Ингредиенты
Подготовьте банку красной фасоли, половину килограмма куриного филе, пять яиц и 200 г моркови по-корейски. Возьмите пачку сухариков, свежую зелень и майонез по вкусу. Такой набор доступен и найдется в любом магазине.
Приготовление
Отварите куриное филе до готовности и нарежьте небольшими кубиками. Отварные яйца измельчите таким же способом. Слейте жидкость из банки с фасолью. Соедините в глубокой миске фасоль, курицу и яйца. Добавьте морковь по-корейски и сухарики. Мелко порубите свежую зелень и отправьте к остальным продуктам.
Подача
Заправьте салат майонезом и аккуратно перемешайте. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте соль или специи. Переложите закуску в красивый салатник. Украсьте веточкой зелени и подавайте к столу. Яркий вкус и насыщенный вид оценят и гости, и символ года.
Фото: Сгенерировано ИИ