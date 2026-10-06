Петербург делают зеленее: почему не стоит сажать деревья в городе самостоятельно

Озеленение сейчас — одна из главных задач Петербурга.

Осень в Петербурге — это не только дожди, но и время обновлять городские парки. Процесс идет в рамках программы «10 приоритетов развития города». Специалисты торопятся высадить растения до холодов, чтобы весной скверы радовали глаз.

Сажают все: от садовников до школьников

Работы идут во всех районах. В Красном Селе, Сестрорецке и Петродворцовом районе высаживают липы, ели, сосны и пирамидальные дубы. Этим растениям не страшны петербургский ветер и сиропящая сырость.

Самое приятное — к делу подключаются сами жители. В Южно-Приморском парке сажать липы помогали третьеклассники. А в Ломоносове малыши из детского сада высадили 60 кустов спиреи, рассказали в городском Комитете по благоустройству.

Почему нельзя просто выкопать яму во дворе?

Кажется: взял лопату, саженец из леса и сделал доброе дело. Но в городе так делать запрещено.

Под землей проложены километры кабелей и труб. Если копать наугад, можно оставить весь квартал без света или пробить водопровод. Кроме того, к саженцам есть строгие требования ГОСТа.

Дерево «из леса» может быстро погибнуть или заразить соседние парки болезнями. На каждую посадку нужен официальный ордер и куча согласований.

Как помочь городу легально?

Чиновники не против инициативы, а только за. Поэтому Комитет по благоустройству дважды в год — весной и осенью — проводит акции для всех желающих.

Покупать ничего не нужно. Город сам выдаст саженцы, лопаты, перчатки и покажет правильное место. Вам нужно только выбрать удобную локацию и записаться на сайте Комитета по благоустройству.

Масштабы впечатляют

Планы у садовников огромные. За текущий сезон в парках, скверах и вдоль улиц появится более 10 тысяч новых деревьев и почти 92 тысячи кустарников.

Большую часть кустов уже распределили по местам. Только за последние две недели на улицах Петербурга укоренились почти тысяча деревьев и более 5 тысяч кустарников.

За ними будут ухаживать специалисты, а значит, у новых аллей есть все шансы вырасти красивыми и здоровыми.

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