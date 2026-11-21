Не морковь, а хит сезона-2027: корнеплоды сочные и ровные – просто находка

Хиты сезона будущего года

Корнеплоды традиционно занимают лидирующие позиции по востребованности в аграрном секторе. Картофель, свекла и морковь отличаются длительным сроком хранения и высокой питательной ценностью.

Нантская — высокоурожайный сорт с длительным периодом хранения. Плоды имеют правильную цилиндрическую форму и достигают 15–20 см в длину.

Шантане — сорт, характеризующийся высокими вкусовыми качествами, устойчивостью к болезням и неблагоприятным климатическим условиям, что обеспечивает сохранность урожая до весны.

Витаминная — оптимальный сорт для производства соков, отличающийся повышенным содержанием витаминов и выраженными органолептическими свойствами.

Карата — сорт с отличными вкусовыми характеристиками, устойчивый к термической обработке, что делает его предпочтительным вариантом для зимних заготовок.

Фото сгенерировано ИИ

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