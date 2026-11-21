Громоздкий шкаф - на помойку: мудрые хозяйки хранят верхнюю одежду в прихожей иначе - стильно и дешево

Как хранить верхнюю одежду без привычных шкафов - понадобится лишь передвижной гардероб

Для верхней одежды принято использовать громоздкие шкафы, из-за которых вещи постоянно пропитываются неприятным запахом. Проблему создает и влажность. Мокрая одежда не может просохнуть в закрытом пространстве из-за отсутствия движения воздуха.

Все чаще дизайнеры советуют выбирать передвижной гардероб, который уже закрепился в тренде. Его еще называют “рейлом”. Портал "Городовой" рассказал о нем подробнее.

Недостатки привычного шкафа

Стандартные шкафы не являются стационарными, они занимают много места, а также существенно утяжеляют интерьер коридора. Если в прихожей мало свободного пространства, то шкаф точно не подойдет. Часто внутри закрытой мебели образуется беспорядок, неприятный запах.

Почему стоит выбрать передвижной гардероб

Рейл представляет собой стойку, которая имеет ножки или колеса. Это позволяет в любой момент сдвинуть переносной гардероб, провести уборку, найти для него новое место, если захотелось некого разнообразия.

На стойку вешают плечики для верхней одежды, после чего размещают на них куртки, пальто, пуховики и т.д. Благодаря открытому пространству вещи не пропитываются затхлостью, а также быстрее сохнут после дождя или снегопада.

Что важно учесть