Три способа, чтобы сделать кофе вкуснее - даже дешевый напиток ароматнее, насыщеннее и ярче

Из надоевшего растворимого кофе можно за 5 минут приготовить моккачино – кофе с молоком и какао-порошком.

Вместо какао можно использовать шоколад. В любом случае вкус получится почти как в кофейне.

Ингредиенты

Вам потребуется:

растворимый кофе – 1,5 ч. л.;

вода – 100 мл;

молоко – 100 мл;

какао-порошок без сахара – 1-2 ч. л.;

сахар – 1-2 ч. л.;

молотая корица.

Если вместо какао вы используете шоколад, то сахар лучше не добавлять.

Способ приготовления

Сделайте крепкий кофе, растворив его в 100 мл кипятка. В отдельной кружке перемешайте какао-порошок и сахар, добавьте пару столовых ложек теплого молока и размешайте ингредиенты до пастообразной консистенции.

Подогрейте оставшееся молоко, добавьте его в шоколадную массу, перемешайте. Возьмите одну большую кружку и соедините в ней кофе и молоко.

Сверху добавьте взбитое молоко, посыпьте напиток корицей.

Полезный совет

Чтобы сделать густую пенку, взбивайте молоко венчиком около двух минут.

Если вместо какао вы используете шоколад, растопите в горячем молоке пару долек и затем добавьте кофе.