Три способа, чтобы сделать кофе вкуснее - даже дешевый напиток ароматнее, насыщеннее и ярче
Вместо какао можно использовать шоколад. В любом случае вкус получится почти как в кофейне.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- растворимый кофе – 1,5 ч. л.;
- вода – 100 мл;
- молоко – 100 мл;
- какао-порошок без сахара – 1-2 ч. л.;
- сахар – 1-2 ч. л.;
- молотая корица.
Если вместо какао вы используете шоколад, то сахар лучше не добавлять.
Способ приготовления
Сделайте крепкий кофе, растворив его в 100 мл кипятка. В отдельной кружке перемешайте какао-порошок и сахар, добавьте пару столовых ложек теплого молока и размешайте ингредиенты до пастообразной консистенции.
Подогрейте оставшееся молоко, добавьте его в шоколадную массу, перемешайте. Возьмите одну большую кружку и соедините в ней кофе и молоко.
Сверху добавьте взбитое молоко, посыпьте напиток корицей.
Полезный совет
Чтобы сделать густую пенку, взбивайте молоко венчиком около двух минут.
Если вместо какао вы используете шоколад, растопите в горячем молоке пару долек и затем добавьте кофе.